Kitüntették a kisbériek Irénke nénijét, aki bajba jutott családokon segít

Az önkéntesek világnapja alkalmából elismerést kapott a kisbéri Princzné Szőke Irén, aki nyugdíjasként vállal önkéntes feladatokat a Kisbéri Protestáns Körben.

A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kilencedik éve díjazza a másokért önkéntesen cselekvő személyeket, közösségeket. Idén, három kategóriában, öt elismerést adtak át az önkéntesek világnapja alkalmából. Mások mellett elismerést kapott a kisbéri Princzné Szőke Irén, aki nyugdíjasként vállal önkéntes feladatokat a Kisbéri Protestáns Körben.

A közösség tagjai a jellemzésekben kiemelték: Irénke önkéntes szolgálatával követendő jó példaként áll a helyi közösség, a fiatalabb generáció előtt. Fontos missziót vállal a bajba jutott családok megsegítésében. A munka, amit végez, a szeretet, amit ad, hiánypótló a bajba jutott családok irányában. Úgy véljük, egy egyéni önkéntes segítő társadalmi felelősségvállalásának példája az ő tevékenysége is.

A szociális segítés mellett a városi, egyházi, közösségi eseményeken tevékenyen részt vesz, legyen az gyermeknap, koncert, parkrendezés, szeretetvendégség, vagy csak éppen kapálás a Rózsakertben. Irén ezeken az alkalmakon is kiveszi részét a teendőkből. Jön az első hívó szóra, sokszor anélkül is. Teszi a dolgát örömmel, nem várva azért köszönetet sem.

– Én sem voltam mindig jó helyzetben. Mikor a gyerekeim kicsik voltak, nekem is szükségem volt segítségre. Úgy gondoltam, hogy én is szeretnék visszaadni valamit abból, amit én kaptam – magyarázta Irénke, aki pékként dolgozott a nyugdíjazásáig. – A munkám során sok embert megismertem, sokan voltak olyan helyzetben, akiknek szüksége volt a támogatásra. Akkor is, összefogva a kollégáimmal, próbáltunk segíteni. Most, hogy nyugdíjas vagyok, több a szabadidőm. Belépve a protestáns körbe, egy olyan támogató közösség része lettem, akikkel közösen tudtam segíteni a rászorulóknak. Ez igazából csapatmunka: adományokat gyűjtünk, amit szétosztunk, programokat szervezünk, süteményeket készítünk a rendezvényekre. De csatlakoztam a városszépítőkhöz is, akikkel virágokat ültetünk, gondozunk és szemetet szedünk.