Kitől kérjek segítséget, ha bántják a gyermekem? – A tatabányai ügyvéd válaszol

Sok szó esik a gyermekek jogairól, védelméről, sajnos a bántalmazásuk is gyakori téma. Arra kértük dr. Szász Daniella ügyvédnőt, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat és tennivalókat.

– Ma Magyarországon a kiskorúak milyen védelemben részesülnek?

– A gyermekek és jogaik védelmét számos jogszabály biztosítja, nem csak a hazánk által is elfogadott ENSZ Egyezmény, hanem az Alaptörvény, a Polgári- és a Büntető Törvénykönyv, vagy akár a Gyermekek védelméről szóló törvény is. A hazai jogszabályok a gyermek jogait és egyben kötelességeit is meghatározzák.

– Pontosan milyen jogokról és kötelezettségekről beszélhetünk?

– A jogok széleskörűek. Elsődlegesen azt hivatottak garantálni, hogy a gyermek biztonságos környezetben, mindenekelőtt a családjában nevelkedjen, biztosított legyen a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődése. A gyermeknek azonban kötelessége, hogy szülőjével, törvényes képviselőjével együttműködjön, eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek és tartózkodjon az egészségét károsító életmódtól és szerektől.

– Milyen lehetőségünk van akkor, ha gyermekbántalmazásról szerzünk tudomást?

– A gyermek biztonságos környezetben történő nevelkedéséhez fontos, hogy a szülők és a közvetlen környezetében élők is – például a pedagógusok, a tágabb család tagjai – óvják a gyermeket. Ha a gyermek nevelésében rendellenességet tapasztalunk, ami lehet bántalmazás, nem megfelelő élelmezés, vagy a gyermek fejlődését, testi épségét veszélyeztető körülmény is (a gyermeket különböző módokon fenyítik, a szülők a gyermek jelenlétében egymást bántalmazzák, vagy a magáról gondoskodni nem tudó gyermeket egyedül hagyják), úgy azt jelezhetjük a rendőrség, vagy a Család és Gyermekjóléti Központ felé. A gyermek közvetlenül az oktatási intézményen belül is kérhet segítséget, például az iskolapszichológustól, vagy a gyermekvédelmi felelőstől. Természetesen nem csak az otthoni, de az iskolán belüli problémák esetén is biztosított ez a lehetőség – azaz a gyermek akár a saját kortársai zaklatása, fizikai vagy lelki bántalmazása esetén is segítséget kaphat.

– Egyre gyakoribb, hogy a gyermek nem bűncselekmény áldozata, hanem elkövetője. Ha a sértett nagykorú, számíthat arra, hogy a hatóság fellép a gyermekkel szemben?

– Igen, de különbséget kell tennünk a gyermek- és a fiatalkorú elkövető között. Nem büntethető ugyanis az, aki a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét nem töltötte be, kivéve azt a 12. életévét betöltött fiatalkorút, aki a jogszabály szerint felsorolt bűncselekményeket elkövette, például emberölést vagy testi sértést. A felelősségre vonás feltétele annak megállapítása, hogy a fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor rendelkezett-e olyan testi, szellemi és erkölcsi fejlettséggel, amelynél fogva felismerte, hogy nem helyes, amit tesz. Ennek a megállapítása szakkérdés. Mind az intézkedés alkalmazásakor, mind a büntetés kiszabásakor a cél a reintegráció, vagyis hogy a fiatalkorú a helyes irányba fejlődjön, és végül a társadalom hasznos tagjává váljon. Ezért a szankció megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani.