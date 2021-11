Kiszivárgott fotókon, hogy fest az Indiában átalakított Suzuki Vitara Brezza

Indiában Urban Cruiser néven fut a Suzuki Vitara kistestvére, a Vitara Brezza. Az indiai típus kisebb átalakításokon esett át, ami hatással lehet ránk is.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

Az Esztergomban gyártott Vitara szabadidő-autó kistestvérét, a Vitara Brezza-t az indiai Toyota márkakereskedésekben Urban Cruiser néven forgalmazzák – olvasható az automotor.hu oldalán.

A Vitara Brezza egy 4 méternél rövidebb szabadidő-autó, amiből egy új lökhárítóval, hűtőráccsal és belső kárpittal létrehozták a Toyota Urban Cruiser nevű modellt. Az új és radikálisan átalakított megjelenésű modellt a jövő évben mutatják be, amiről azonban az Extreme Media Youtube-csatorna jóvoltából most felkerültek az internetre az első álcázatlan képek. Látható, hogy a fényszórók és a hűtőrács közös egységbe kerültek, hátul LED-es lámpákat tesznek az autóba. Az autó belseje teljesen új, már itt is a műszerfal tetején elhelyezkedő érintőképernyő van.

Az oldal azt is megjegyezte, hogy a Suzuki Vitara és a Vitara Brezza két különböző autó, ám hasonló stílust követnek, így az indai változtatások az európai modellekre is hatással lehet. Egy másik cikkükben arról is írtak, hogy jövőre még két másik Suzuki-típust is a nevére vesz a Toyota, melyeknél még több és nagyobb változtatásokra kell majd számítani.