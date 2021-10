Kisrepülők, Süsü, a sárkány és fegyverek az esztergomi családi napon

Esztergomban a hétvégi családi nap keretében az id. Rubik Ernő Repülőtéren bárki kipróbálhatta milyen is a magasban lenni.

Az elmúlt hétvégén számtalanszor elsuhantak kisrepülők a város felett, sőt többen láthattak helikoptert is a település légterében, hiszen az id. Rubik Ernő Repülőtéren sétarepüléssel, honvédelmi sportbemutatóval egybekötött családi hétvégét tartottak. A jó hangulatú repülőnapon a gyermekek örök kedvence, Süsü, a sárkány is részt vett, a híres mesehős megannyi fiatal arcára mosolyt csalt. Az idősebb korosztályt inkább a járművek kötötték le: igény szerint meg lehetett váltani a jegyeket az AN-2-es típusú repülőgépre, de a résztvevők akár a Cessna 172-es típusú járművet, autogyrót, illetve sárkányrepülőt is láthattak a magasba emelkedni. A bátor jelentkezők sorban álltak a lőtérnél, valamint a mellette található katonai hagyományőrző tábornál is sokan megfordultak, ahol az első és második világháborúban használt fegyvereket is kézbe lehetett venni. Kuriózumként egy 1908-as gyártmányú Mauser puskát is közszemlére helyeztek.