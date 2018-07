Szép volt, jó volt, mindenki elégedett lehetett. Nemcsak azok, akik a Kisbéri Napok összes látnivalóját megtekintették, de azok is, akik csak néhányat láttak.

Jól tette Sinkovicz Zoltán polgármester, hogy már a hivatalos megnyitón köszönetet mondott minden szervezőnek, akik valóban nagy munkát végeztek, s a támogatóknak szintén, akik nélkül nem léphetett volna fel oly sok ismert előadó. Egyetértett ezzel Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is, aki úgy vélte, hogy visszatért az élet és a derű a városba, aminek fokozása érdekében mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánt. Tanácsát megfogadva rengetegen éltek a lehetőséggel. Az első nagy sikert a Készenléti Rendőrség Zenekara aratta. Fellépésük előtt és utána is sokan megtekintették a helybéli Mócher Imre, Böröczki Dezső, Blahó László, Schek Ferenc és Nemes Tibor mediterrán leandereit is.

Szombaton horgászversennyel kezdődött a program, majd a sakkozók ültek asztalhoz, később a futballisták léptek pályára. Másodszor rendezték meg az elektromos gokartok versenyét, amelyben ezúttal nem egyének, hanem háromfős csapatok indultak. Egymást váltva a pályát legrövidebb idő alatt a Mentőgépészek – Mészáros Attila, ifj. Matusek Róbert és ifj. Mészáros Attila – teljesítették. Második lett a „Mijóba Trió” nevű csapat, amit Keszler Mihály, Rumi József és Samu Barnabás alkotott. A bronzérem a Kincsem utcai Molnár Szilárdnak, Molnár Csanádnak és Simon Attilának jutott.

Míg ők a hatalmas nyári zápor után másokkal együtt rótták a köröket, addig a közelben a kisbéri lovasok különösen látványos bemutatókat tartottak sokak örömére. Igazi tömeg viszont a történelmi lovardaegyüttesnél felállított színpad előtt gyűlt össze többször is, hiszen a kisbéri mazsoretteken, country-táncosokon és a Noise+ zenekaron kívül fellépett a Margaret Island, a Pánik együttes és a Syncron Band is.

Szintén sokan szórakoztak a helybéli színjátszók vásári komédiáján a Kiskastély udvarán, ahol a pázmándi Varga Norbert egy csaknem százéves, már elpusztult fa törzsébe régi bakonyi csikós alakját faragta be láncfűrésszel.

Vasárnap sokan nézték meg a több évtizedes, de ma is működő Trabantok felvonulását, de még többen hallgatták Vikidál Gyula, a Piramis és a Viking együttesek koncertjét.