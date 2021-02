Kipróbáltuk a patikai Covid-tesztet – íme a tapasztalatok

Miután megyénk számos gyógyszertárában kapható már a Covid-19 gyorsteszt, így mi is kedvet kaptunk hozzá. Kíváncsiak voltunk mit is rejt pontosan a doboz, illetve arra is, hogy az eredmény megszületéséig milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, napok óta könnyedén elérhető bárki számára a Covid-19 gyorsteszt. Percek leforgása alatt, pár csepp vérből kimutatja, hogy szervezetünkben megtalálhatók-e az antitestek, amit immunrendszerünk azért kezdett el termelni, hogy felvegye a harcot a vírussal szemben. Emellett a patikai koronavírusteszt azt is kimutatja, hogy korábban átestünk-e már a fertőzésen, úgymond „csendes" módon, komolyabb tünetek nélkül. Mint kiderült, a szakértők azoknak ajánlják a tesztet, akik nincsenek tisztában fertőződöttségükkel, vagy azoknak, akik betegek voltak, de már meggyógyultak. Az előbbi apropójából én is kedvet kaptam a tesztelésre. Hajtott a kíváncsiság, hogy vajon milyen eredmény születne, ha tesztelnék. Tekintve, hogy a közel egy éve tartó világjárvány során számos emberrel találkoztam és érintkeztem, érthető módon egyre jobban érdeklődtem iránta. Felkerekedtem és a számomra legközelebbi patikába meg is vásároltam a Biosynex Autotest Covid–19-tesztet, bízva abban, hogy negatív eredményt kapok. A patikában is segítenek Mivel még nem csináltam ilyet, de még ehhez hasonlót sem, úgy gondoltam a legjobb lesz, ha gyors tájékoztatást kérek az ott dolgozó szakgyógyszerésztől, aki készségesen válaszolt minden kérdésemre. Miközben hallgattam az instrukciókat, hamar rádöbbentem, hogy tényleg nem bonyolult a használata, így igaz a hír: könnyedén elvégezheti bárki szakértő bevonása nélkül. A gyorstalpaló után kaptam kézhez a gondosan becsomagolt tesztet, aminek a méretén kissé meglepődtem, hiszen legalább akkora csomagolása volt, mint egy nagyobb tubus krémnek.

– Na, de mi mindent rejthet egy ekkora doboz? – merült fel bennem azonnal kérdés. Így percekkel később már dupla izgatottsággal vágtam bele a tesztelésbe, amit a várva várt eredmény és a tartalom okozott. Mit rejt a patikai Covid-teszt doboza? A fehér-sárga skatulyát nagy lelkesedéssel bontottam fel, melyből fura kis zacskók potyogtak ki elém. Hirtelen nem is tudtam, mi micsoda pontosan. Mivel biztosra akartam menni, széthajtogattam a térkép nagyságú, többnyelvű használati utasítást, melyen jól értelmezhetően leírták, hogy melyik kellék mire való, illetve a tesztelés menetét ábrákkal is megmutatták. Eltéveszthetetlen, gondoltam. Rövid szemvételezést követően konstatáltam, hogy a doboz tartalma az alábbiakból tevődik össze: egy tesztkazetta

egy reagenst tartalmazó kis fiola

egy alkoholos fertőtlenítőkendő

egy sebtapasz

egy ujjszúró lándzsa

három pipetta

egy steril lapka. A tesztelés a kézmosással kezdődik Miután alaposan kezet mostam, – ahogy az utasítás is írja – elkezdtem kibontogatni a kellékeket, hiszen így egyszerűbb, nem kell majd kapkodva bontogatni a fertőtlenítőkendőt vagy a pipettákat a művelet közben. Miután rácsepegtettem az ujjbegyemből vett vért a kazettára, fogtam a reagenst tartalmazó üveget és az arra kijelölt helyre próbáltam meg önteni. Eléggé nehézkes volt, mert az üveg sokkal nagyobb volt, mint amennyit valójában tartalmaz, tehát ténylegesen körülbelül két cseppet, ha kisikerült préselnem belőle. Tíz perc várakozás Ezt követően jött a várakozási idő, ami a tájékoztató és a gyógyszerész szerint nagyjából tíz percet vesz igénybe. Hiába a rövid időintervallum, idegőrlő volt, annak ellenére, hogy míg nem volt lehetőségem az otthoni tesztelésre, nem foglalkoztatott mélyebben a dolog. Jobban izgultam, mint azt az elején gondoltam volna. Nagy meglepődésemre már harmadik percnél halványan látszódott a csík a „c” jelzésnél, amit akkor még nem is tudtam pontosan értelmezni. Így egy újabb kérdés merült fel bennem: mit is jelent ez pontosan? Ezért a fennmaradó időben elolvastam a tájékoztató ezen részét is. Közben persze félő pillantásokat tettem a tesztre, attól tartva, hogy újabb piros vonal rajzolódik majd ki. Úgy tűnt, Fortuna mellém szegődött, mivel tíz perc elteltével is ugyanazt mutatta, mint az első pár percben, tehát az eredmény negatív lett. Nagy kő esett le a szívemről, amit egy mélyebb lélegzetvétel kísért. Amíg van antitest, addig tudja kimutatni őket a teszt Mint kiderült, a teszt eredménye csak akkor negatív, ha a „c” kontroll területen jelenik meg a színes csík, de az IgG, valamint az IgM területén nem. A negatív teszt az antitestek hiányát jelzi. Ami a pillanatnyi boldogságomat is okozta, hisz az immunrendszer a vírus ellen először IgM típusú, majd mintegy 2-3 héttel később IgG típusú ellenanyagokat kezdi el termelni. Így a szervezetem nem került kapcsolatba a COVID-19 vírussal. Érdemes azonban tudni, hogy a negatív teszt eredménye – ahogyan a tájékoztató is írja – még nem zárja ki a közelmúltban lezajlott SARS CoV-2 vírusfertőzést, ugyanis, ahogy az a tájékoztatóban olvasható, az immunrendszer válasza mindenkinél egyedi. Néhány embernél az antitestek a fertőzés után néhány héttel eltűnhetnek. Fontos viszont, hogy a pozitív eredményt meg kell erősíteni laboratóriumi vizsgálattal is, ezért ezekben az esetekben azt javasolják, hogy forduljunk orvosunkhoz.