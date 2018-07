Kína érdeklődését is felkeltette a füzitői vörösiszap-tározó

Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének elnöke, egy magyar – kínai kapcsolatokat fejlesztő cég, és az Envirotis Holding Zrt. meghívására érkezett megyénkbe a kínai Sencsen város alpolgármestere, és környezetvédelméért felelős bizottsága, üzleti vezetők kíséretében.

A 20 millió lakosú Sencsen Kína legfontosabb innovációs központja, Kína Szilícium-völgyeként tartják számon. A város egy 70 milliós régió centruma, Kína legforgalmasabb kikötője, a külföldi befektetések egyik központja, valamint itt található a sencseni tőzsde és számos high-tech cég, például a Huawei, a DJI és a wechat-et jegyző Tencent székhelye is.

A 11 fős kínai delegációt Tatán az Envirotis Holding vezetői mellett Bencsik János országgyűlési képviselő is köszöntötte. A vendégek programjának fontos része volt az Envirotis Holding tevékenységének megismerése, mivel a cég által használt technológiák közül több is felkeltette a kínai szakemberek érdeklődését.

Leginkább fontos területnek a tájsebek megszüntetésére használható mesterséges fedőanyag előállítását találták. Ezzel kapcsolatosan a delegáció megtekintette az almásfüzitői rekultivált vörösiszap-tározókat, ahol ilyen fedőanyagot használtak a vörösiszap befedésére és a kiporzás megakadályozására. A vendégek gyönyörködtek a befedett tározók növény- és állatvilágában, és mint oly sokan, ők is alig hitték el, hogy a lábuk alatt hat méter vastag vörösiszap van.

Szintén nagy érdeklődést mutatott a delegáció a cég másik technológiája iránt, amely hulladékolajok hasznosítását szolgálja. Az eljárás során a hulladékból terméket, a bitumengyártás egyik alapanyagként használatos fluxáló olajat állítanak elő.

A következő fontos terület, amelyben együttműködésre láttak lehetőséget a kínai vendégek, a víztisztítás, elsősorban szennyvíziszapok rövid és hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása vagy hasznosítása volt. A húszmilliós városban és tágabb környezetében ugyanis nagy problémát okoz a szennyvíziszap környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő kezelése, elhelyezése. A víztisztító tevékenység része a talajvíz és felszín alatti vizek kezelése és víztisztító technológia telepítése és üzemeltetése is.

Jelezték együttműködési szándékukat

A szakmai bemutatókat intenzív beszélgetés követte, ahol oldott hangulatú vacsora mellett a tapasztalatok megosztásán túl a személyes beszélgetések is helyet kaptak. A vendégek kifejezték elismerésüket és elégedettségüket a látottak kapcsán, és jelezték szándékukat az együttműködés folytatására, elmélyítésére. A cég vezetői és a két állam képviselői is a közös munka folytatásában bíznak, hiszen az kiemelt jelentőségű lenne nemcsak szűkebb környezetünk, hanem országaink számára is.