Kilenc idős tatai fertőzöttet ápolnak kórházban

Michl József a városi járványhelyzetről a Facebook-oldalán számolt be. Részletezte a nevelési-oktatási és a szociális intézmények fertőzöttszámát.

Mint mondta, a tatai általános iskolákban összesen egy tanár és három diák fertőzött, míg a középiskolákban jelenleg nem tudnak fertőzöttekről. A városi óvodákban december 2-án szűrték az ott dolgozókat, és 2 fertőzöttet találtak. Ugyanezen szűrésen a bölcsődékben összesen egy embernél mutatták ki a vírust.

A városvezető hozzátette, hogy a Juniorka Óvoda és Bölcsőde a fertőzés és ügyeleti rendszer után teljes kapacitással működik. Kiemelte, hogy a város oktatási-nevelési intézményeket tekintve összességében – kisebb kivételektől eltekintve – minden rendben van járványügyi szempontból.

A szociális szférával folytatta a beszámolót Michl József, amelyből kiderült: a hajléktalanszálló, a szociális alapellátóban és a szociális otthonokban is szűrték a dolgozókat. A hajléktalanszállón nincs fertőzött dolgozó, illetve az ott lakóknak jelenleg tart a szűrése

A kocsi utcai idősotthon helyzetére is rátért. Mint emlékezetes, az otthonban 54-en fertőződtek meg, a legfrissebb információ szerint közülük kilencen vannak a tatabányai kórházban. A Fényes fasori otthonban azonban nincs koronavírusos lakó.

A két szociális otthonban dolgozók közül egyébként 16-an fertőzöttek vagy karanténban vannak. A dolgozókat december 10-én csütörtökön tesztelik újra.

A városvezető részletezte azt is, hogy 2020-ban egész évben a 150 ellátottból összesen 50-en hunytak el, ebből nyolcan voltak Coviddal is érintettek. Náluk 86 éves volt az átlagéletkor, és volt súlyos alapbetegségük is. Hozzátette, hogy 2019-ben egyébként összesen 62-en hunytak el a szociális otthonokban.