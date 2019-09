Kilenc elismeréssel gazdagodott megyénk

A Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6)NKft. díjátadóján megyénk kilenc szervezetét, vállalatokat, intézményeket, önkormányzatokat és iskolákat tüntették ki.

A klímaváltozás mindannyiunk ügye, fontos, hogy megyei szinten is felhívjuk rá a figyelmet – emelte ki a rendezvényen Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

A MI6, a hazai zöldgazdasági szakmapolitika meghatározó szereplője a Virtuális Erőmű Programja keretében idén is meghirdette az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatát, melynek keretében energiatudatos és energiahatékony önkormányzatokat, vállalatokat, intézményeket, iskolákat ismertek el. Megyénkből ezúttal is szép számú pályázatot nyújtottak be, ami kiváló visszaigazolása a megyei önkormányzat klímavédelmi szervező tevékenységének.

Megyénk kilenc szervezete részesült kitüntetésben. Az Energiatudatos Vállalat címet a tatabányai AGC Glass Hungary Kft. nyerte el. Az energiahatékony vállalat díjat vehetett át a Tatabányai Erőmű Kft. és a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. Az intézmények között az Edutus Egyetem és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara környezetvédelmi törekvéseit ismerték el.

Két község önkormányzata – Gyermely és Környe – is átvehetett elismerést. Az iskolák közül a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, illetve a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részesült elismerésben.

A rendezvényen ünnepi beszédet tartott Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A megyei programról Popovics György számolt be a résztvevőknek: – Nemrég a megyék is csatlakoztak a programhoz, nálunk a helyi szervezetekkel karöltve az országban az elsők között indult el a Virtuális Erőmű Program. Jó úton haladunk, hogy teljesíthessük küldetésünket. Mindamellett, hogy kiemelt témává tesszük a klímaváltozás kérdését, a vállalt és teljesített energia-megtakarításainkkal hozzájárulunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának radikális csökkentéséhez.