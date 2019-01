Kiemelt figyelmet kapnak a „láthatatlanul különleges” gyerekek Tatabányán

A láthatatlan különlegesség ma már egyre több embert érint. Egyes vizsgálatok alapján ma már minden 68. gyermeket, ezért kiemelten fontos, hogy a többségi társadalom figyelembe vegye őket, és képességeiknek megfelelő oktatást, nevelést és hétköznapokat biztosítson számukra. Ennek ellenére sajnos még nagyon kevés olyan iskola működik az országban, amely kifejezetten az autisták számára kidolgozott tananyag alapján oktat.

Komárom-Esztergom megyében is hasznos lenne, ha kifejezetten az autista gyermekek számára létrejöhetne egy iskolai csoport – többek között ennek megvalósítását tűzték ki célul maguknak a szervezet tagjai. A legtöbben kisiskolás gyermeket nevelnek, a többségük Asperger-szindrómás, közülük sokan átlagon felüli IQ-val rendelkező autisták.

Ezért is lenne fontos számukra az úgynevezett részleges integráció; a kis csoportban elsajátított iskolai viselkedési formák után fokozatosan kerülhetnének vissza a normál iskolákba. Így megkönnyítenék a gyermekek, a szülők és persze a pedagógusok helyzetét is.

A szülőklub az iskolai csoport szervezésével kapcsolatos tennivalók mellett rendszeresen szervez összejöveteleket a Család és Gyermekjóléti Központ tatabányai, Platán téri épületében. Minden hónap második szerdáján délután fél öttől várják az érintett szülőket. A tervezett témák mellett rendszeresen hívnak előadókat is, akik az autizmusról, a gyerekek viselkedéséről, fejlesztési módszerekről tartanak tájékoztatókat. A klub folyamatosan várja az érintett szülőket és zárt közösségi oldalt is működtet.

Különleges zavar

Az autizmus spektrumzavar láthatatlan különlegesség, amelynek számtalan megjelenési formája van. Az autisták a társas kapcsolatokban, a kölcsönös kommunikációban, a rugalmas gondolkodás területén mutatnak eltérő viselkedési formákat az átlagtól. Előfordul, hogy ezek a gyerekek akaratosnak, öntörvényűnek látszanak, éppen ezért a külvilág sokszor félreérti a viselkedésüket. Az autizmussal azonban előnyök is járnak, hiszen kimagaslóak lehetnek a művészeti és szellemi teljesítményeik, kiváló a memóriájuk, azaz „fényképagyuk” van. Bár másképpen gondolkodnak, megfelelő módszerekkel jelentősen fejleszthetőek, és főként az Asperger-szindrómások a környezet támogatása mellett könnyen be is illeszkedhetnek a környezetükbe. A másfajta gondolkodásmód ellenére megtalálhatóak ezen gyerekek erősségei is – olvasható több tanulmányban.