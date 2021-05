Kiemelt ellenőrzés várható a bajnai szerpentinen is

Tavasztól őszig folyamatosan ellenőrzik az egy nyomon haladó járművek vezetőit, többek között a motorkerékpárosok is számíthatnak igazoltatásra. Ebbe a motoros járőröket is bevonják, és az 1119-es út prioritást élvez – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányságtól.

Nemrégiben a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a rendőrség nyáron országszerte ellenőrizni fogja a motorosok körében kedvelt kanyargós útszakaszokat, illetve szerpentineket. A kampány célja, hogy kiszűrjék a vakmerő, száguldozó és balesetveszélyesen közlekedőket, ennek érdekében a motoros rendőröket is bevetik, hiszen ők több eséllyel érik utol a szabálytalankodókat.

Megyénkben is vannak olyan útszakaszok, amelyeket jó időben szabályosan ellepnek a motorosok. Ilyen a Pilist átszelő 1111-es út, melyen az úttest állapota és a kanyarok miatt a két keréken közlekedők fokozott balesetveszélynek vannak kitéve. A 11-es számú főút 61–63 kilométerszelvénye közötti szakaszon, vagyis Esztergom külterületén is volt már példa arra, hogy megsérült egy-egy motoros, de a legtöbb ilyen jellegű baleset a Tátot Tatabányával összekötő 1119-es úton következik be.

A megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ezen az úton többek között fokozott balesetveszélyes a Tát és Tokod-pincék közötti szakasz, a Héreg közigazgatási területéhez tartozó 18–24 kilométeres szakasz is, de a legtöbb baleset a 17. kilométerszelvényben, vagyis a bajnai szerpentinnél történik.

Buóczné Miklán Erzsébet rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a motorosok az utak sajátosságait használják ki, és minden esetben vezetői hiba váltja ki a baleseteket.

– Az 1119-es számú út lakott területen kívüli útszakaszain mindössze egy alkalommal, 2019-ben Héreg külterületén fordult elő olyan, motorkerékpáros személy sérülésével járó baleset, amelyet más típusú jármű vezetője idézett elő. Tehát a jelzett balesetveszélyes útszakaszon a motorosok saját maguk tehetők felelőssé a balesetek bekövetkezéséért – tette hozzá Buóczné Miklán Erzsébet.

A rendőrség azt is közölte, ahogy az ország többi, motorosok által kedvelt útszakaszain, úgy az 1119-es úton is találkozhatunk motoros rendőrökkel, akik ellenőrizni fogják a két keréken közlekedőket.