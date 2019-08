Építési törmeléket is le lehet rakni a kibővült az oroszlányi hulladéklerakóban

Bővült az oroszlányi hulladéklerakó, így már nem kell többé a szomszédos megyébe szállítani az ügyben érintett térség szemetét.

Több mint 18 milliárd forintos fejlesztést hajt végre a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. együtt. Mindebből – a társulás tagjaként – 2 milliárd forint jut Oroszlányba, amely elegendő forrást biztosít a hulladéklerakó fejlesztéséhez és a hulladékudvar „felépítéséhez”, valamint szelektív gyűjtőedényzet és új autók megvásárlásához.

Ez röviden azt jelenti, hogy többé már nem a polgárdi lerakóba, hanem öt év után ismét Oroszlányba viszik a hulladékot. Megkerestük Óvári Lászlót, az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, aki szerint nemcsak a szolgáltatás minősége, hanem az ellátás biztonsága is javuló tendenciát mutat majd.

– A hulladéklerakó bővítése több ütemben zajlik – kezdte a vezérigazgató. Jelenleg a beruházás első részén vannak túl. – A depónia most már 110 ezer köbméter befogadását teszi lehetővé, de cél a további bővítés. A terv szerinti 200 ezer köbméter vegyes hulladék kezelésére alkalmas terület már sokkal lassabban fog megtelni, mint korábban – nyilatkozta Óvári László, aki hozzátette azt is, hogy a szeptemberi lomtalanítás hulladéka is ide kerül már.

A szakember elmondta, az előválogatás, az aprítás, a rostálás és a biológiai stabilizálás is a helyszínen történhet ezentúl, vagyis az előkezelési folyamatnak köszönhetően főként a lerakott hulladékok mennyisége fog csökkenni. Megtudtuk továbbá, hogy építési törmelék is elhelyezhető a telepen, amelynek már az előkezelése és a tárolása is lehetséges. Továbbá külön gyűjtik a csurgalékvizet egy 1900 köbméteres, erre a célra készített medencébe.

A beruházás ezzel a fejlesztéssel még nem ért véget, a következő 2 évben az ellátási területen 41 ezer szelektív hulladékgyűjtő konténert osztanak majd szét, így a kommunális mellett külön kell majd gyűjteni a csomagolási hulladékot (pet-palack, papír, sörös doboz). Ezeket a lerakón szétválogatják – tudtuk meg Óvári Lászlótól, aki elmondta azt is, hogy 19 új kukásautó mellett 3 konténerszállító forgalomba helyezése folyamatos. A bővítéssel csaknem tíz évre elegendő „tárhely”’ jött létre.