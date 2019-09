Kiállítással indult a kukoricafesztivál Bábolnán

Kiállításmegnyitóval vette kezdetét a Bábolnai Kukorica Fesztivál, amely minden korosztály számára színes és változatos programokat kínál.

Helyi alkotók munkáiból nyílt izgalmas tárlat a Bábolnai Általános Iskola művészeti termében. Színes fotókat, festményeket, de még virágból készült ruhát is láthattak az érdeklődők, akik szép számban csodálták meg a különleges alkotásokat. Horváth Klára polgármester az eseményen egyúttal a huszonegyedik Bábolnai Kukorica Fesztivált is megnyitotta. Elmondta, ezúttal is gyönyörű alkotások születtek, amelyek vonzzák a szemet.

– Fantasztikus dolgokat csodálhatunk meg ebben a teremben – fogalmazott a polgármester. – Külön örömömre szolgál, hogy minden esztendőben új kiállítók is csatlakoznak, most két új alkotó mutatkozik be műveivel a közönségnek. Horváth Klára arról is beszélt, minden kiállított tárgyról visszaköszön a település és az itt élők érzései.

– Ebből is látszik, hogy Bábolnán összetartó, egymást segítő és inspiráló közösség él. A helyiek a mindennapi életből, családjukból merítenek ihletet – hangoztatta a település vezetője.

A szervezők minden évben törekednek arra, hogy újdonságokkal is készüljenek, és minden korosztály megtalálhassa az egész hétvégés rendezvényen a számára megfelelő programot. A fesztivál nulladik napjának estéje főleg a fiataloknak kedvezett, a népszerű Follow the Flow zenekar érkezett a rendezvénysátor színpadára.

Pénteken délután a hivatalos megnyitó 17 óra 30 perckor kezdődött, majd bábolnai csoportok érkeztek a színpadra. Elsőként az idősek klubjának Vadvirág Együttese, majd a Cseperedők Néptánccsoport műsora következett. Az estét Zoltán Erika koncertje tette feledhetetlenné, majd DJ Felber Gyula szolgáltatta a zenét.

Szombaton a kisgyerekeket ládavasút, játszópark, a nagyobbakat pedig virtuálisvalóság-sátor trükkös szemüvegekkel, valamint trambulin várja. A Bábolnai Borbarátok Egyesülete délután kóstolásra vár mindenkit a borsátorban. A Briliáns Kutyaiskola bemutatója után a Ritmus Koncert Fúvós­zenekar és a Tiamo Modern Tánccsoport lép fel, majd tombolasorsolás lesz. Az est sztárfellépője Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, majd a Bówly Roll zenekar koncertjével búcsúzik a bábolnai fesztivál.