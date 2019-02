Emelkedik a krumpli ára: a termelők többsége is felhagyott már a termesztésével

A burgonya árának alakulását figyelve, lassan luxus­ebédnek számít a magyarok asztalán egy burgonyafőzelék vagy egy paprikáskrumpli. Szinte majdnem mindegy, hogy hol akarunk mostanában ilyen „alapélelmiszert” venni, meglehetősen mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.

Krumplimustrára indultunk, és mintha csak megrendeltük volna, a Tatabánya-újvárosi piac egyik standjánál egy ifjú hölgy éppen a burgonyák között válogat. Sárosi Anna gyakori „vendég”, mivel a környéken van az otthona.

– Hetente legalább egyszer megfordulok az árusoknál – mondja. – Igaz, burgonyát többnyire nagyobb tételben vásárolunk, de most elfogyott, mivel heti rendszerességgel fogyasztjuk, főételként vagy köretként egyaránt. Meg különben is, a krumplifőzelék az egyik kedvencem. A burgonya ára azonban meglehetősen ingadozik, néha elég magas, máskor olcsóbban is hozzá lehet jutni. Ez itt, most jó árnak mondható.

Eközben a nejlonzacskóba rakott burgonyát Szalai Patrik kereskedő lemérte, Anna pedig a kosarába pakolta. Majd Patrik a raktárból egy újabb zsák burgonyát cipelt a pulthoz és a műanyagládába rakta.

– Tudom, a vevők méltán fanyalognak, mert valóban magas a krumpli ára – említi. – Holott szinte alapélelmiszernek számít a magyar konyhában. A nagybani piacokon is óriási a kereslet utána, még úgy is, hogy legalább 50–60 százalékkal drágább most a burgonya, mint volt az elmúlt esztendő hasonló időszakában.

A zöldséges a szinte folyamatosan emelkedő árak okairól is mesélt. Megjegyezte, a gazdák, a kollégák elmondása szerint, egyre zsugorodik a burgonya termőterülete. Ennek megfelelően egyre kevesebbet állítanak elő. A szükséges munkáskéz is egyre fogy, sőt a termelők többsége is felhagyott már a krumplitermesztéssel.

– Mi magyar burgonyát kínálunk – jegyzi meg. – A jó részét a fővárosban szerezzük be, de a komáromi Solum Zrt.-től is vásárolunk. Egyelőre nálunk még nem szökött az egekbe az ára. De hallottuk, hogy sok helyen már francia import burgonya lepte el a standokat.

Az elárusítóhely pultja elé újabb kuncsaft érkezett. Szandi Zsuzsanna szinté a vásárcsarnok közelében lakik.

– Nem kertelek, eddig itt volt a legolcsóbb a krumpli, azért jöttem ide – mutat a fekete táblácskára, amelyre fehér krétával azt rótták, hogy: 199 Ft. – Mivel egyedül élek, magamról kell csak gondoskodom, ezért nem veszek egyszerre nagy mennyiségeket. Mert, ha elfogy, legfeljebb leugrok érte, meg különben is, a négyszáz forintos kilónkénti ár, őrület.