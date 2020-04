Két polgármester már bejelentette: nem szigorítanak a kijárási korlátozáson

A miniszterelnök bejelentése után pár órával Dorog és Oroszlány polgármestere a legnagyobb közösségi oldalon jelentette be, hogy nem vezet be külön szigorítást.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése alapján a polgármesterek külön jogosítványt kapnak: az ünnepek idejére, húsvéthétfő éjfélig szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be a településükön a koronavírus-járvány miatt.

Még csak pár óra telt el a miniszterelnöki bejelentés óta, azonban Komárom-Esztergom megyében már két polgármester is közölte lakosaival, hogy az előttünk álló húsvéti időszakra nem vezet be külön korlátozási intézkedéseket.

Dr. Tittmann János, dorogi polgármester ezzel kapcsolatos beszámolóját a város önkormányzatának Facebook-oldalán osztotta meg. Mint a városvezető írja, most újabb lehetőség nyílt a rend és a szabadság kényes egyensúlyának megteremtésére. Hangsúlyozta, hogy most minden dorogi lakos bebizonyíthatja, hogy a jelen járványügyi helyzetben érti, hogy a szabadság most mást jelent, mint alapvető esetben. Mindezekben bízva a polgármester bejelentette, hogy nem szigorít a jelenleg is érvényben lévő kijárási korlátozáson.

A polgármester arra kér minden lakost, hogy az előttünk álló húsvéti időszakban vigyázzon magára, hogy a nyuszi ne vírust hozzon ajándékba. Továbbá a városvezető azt is kéri, hogy az ilyenkor hagyománnyá vált locsolást is hagyjuk el a hétfői napon és a hölgyek se fogadjanak locsolókat.

Dr. Tittmann János arról is beszámolt, hogy bár a jelenleg érvényben lévő kijárási korlátozáson nem szigorított, azonban a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjével, Krasula János rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsossal arról egyeztettek, hogy az ünnepi időszakban a rendőrök fokozottan fogják ellenőrizni a korlátozások betartását.

Doroghoz hasonlóan Oroszlány polgármestere, Lazók Zoltán is arról tájékoztatta az oroszlányiakat közösségi oldalán, hogy nem használja ki a miniszterelnök által biztosított lehetőséget, és nem vezet be a városban további korlátozásokat. A polgármester posztjában hangsúlyozza, hogy a jelenleg érvényben lévő korlátozásnak is csak akkor van értelme, ha a lakosság ebben együttműködik és betartja a szabályokat.

A városvezető kiemelte, hogy más lesz ez a húsvét, mint a megszokott. Nem lesznek locsolkodók, nem lesznek csokitojások, elmaradnak a rokonlátogatások, a baráti összejövetelek. Most a szülők feladata, hogy a legjobbat hozzák ki abból az ünnepből, amit minden gyerek annyira várt. A polgármester arra is kitért, hogy az ünnepek alatt ne feledkezzünk meg az idős szeretteinkről és tartsuk velük a kapcsolatot, ezzel is enyhítve bezártsági érzésüket.