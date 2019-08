Két napig folyt a bor és szólt a zene a nyergesi Németvölgyben

Ötméteres szalma borospalackkal, koncertekkel és finomabbnál finomabb borokkal várták a nagyközönséget a Völgyválasz Borfesztiválon.

Több ezren vettek részt a kilencedik alkalommal megrendezett Völgy­válasz Fesztiválon, amelyet igeliturgiával nyitottak meg. Szőcs László atya a bőséges termés érdekében Szent Donát, a szőlőtermelők védőszentjének közbenjárását kérte, majd Mihelik Magdolna polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy az ipar mellett a turizmus is rendkívül fontos a város számára és bíznak benne, hogy a borkultúrájuk és értékeik népszerűsítésével egyre több turista keresi majd fel a települést.

A polgármesteri hivatal, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület közös rendezvényén Páll Zoltán szobrászművész irányításával és önkéntesek közreműködésével készült el a LandArt szalmaszoBOR megalkotása. A szalmabálák felhasználásával egy öt méter magas borosüveg és egy 2,5 méter hosszú elfektetett pohár is elkészült, amelybe előszeretettel bújtak bele a fesztiválozók.

Polhammer László, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagymestere dicséretesnek nevezte, hogy a város nagy hangsúlyt fektet a borhagyományaik ápolására. Dr. Veres Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a rendezvénnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nemcsak a helyi, hanem a megyei identitásnak is kiváló eleme lehet.

A nyitónapon fellépett a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Dalkör, valamint a Barátság Kör Egyesület énekkara, a több stílust ötvöző Blahalouisiana és a Csillag születik nevű televíziós tehetségkutató révén országosan is ismertté vált In Diretta együttes is.

Másnap lecsófőző- és futóversennyel, továbbá gyermekprogramokkal folytatódott a fesztivál, majd a Megasztár és az amerikai The Voice színpadán is megfordult Király Viktor örvendeztette meg a rajongóit. Az esti órákban is folytatódott a sztárparádé, hiszen Korda György és Balázs Klári, valamint Zalatnay Sarolta felelt a hangulatért, majd a Német- és Szénás-völgyekben található pincéknél hajnalig folytatódott a buli.