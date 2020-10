Október végére befejeződik az M1-es 2019-ben elkezdett, minden eddiginél nagyobb volumenű, Budapest és Tatabánya között összesen 71 pályakilométert érintő helyreállítása.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint október 29-én, csütörtök délután teljes egészében visszaadják a forgalomnak az M1-es helyreállításban érintett szakaszait, így az autópályát újra mindkét oldalon fix korlátozás és sávelhúzás nélkül használhatják a közlekedők.

Évtizedekig épült

Az ország egyik ütőerének érdekessége, hogy a Tatabánya-Bicske közti szakaszát 1982 során szintén novemberben adták át. Az M1-es teljes hossza egyébként 32 évig épült, és 1996-ban, érte el az orszáághatárt. A sztrádáról készült retró fotókat ebben a cikkünkben válogattuk össze.

A szakemberek várhatóan október 28-án szerdán megnyitják a Budapest felé tartó oldalon az eddig lezárt biatorbágyi felhajtót is. A sztráda Budapest felé vezető oldalán a külső és a belső sávban is három réteg új aszfalt épült, melyből a külső sáv alaprétegét szintén helyszíni újrahasznosításos technológiával cserélték ki. Mindkét oldalon voltak olyan helyszínek, ahol teljes pályaszerkezet cserét is végeztek, továbbá a szükséges mértékben felújították a szakaszon található hidakat, a vízelvezető aszfalt szegélyeket, surrantókat, rendezték a padkákat és új burkolati jeleket festettek fel.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, kormányzati, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásából, mintegy 25 milliárd forint értékben zajló munkálatok során a szakemberek összesen több mint 118 ezer köbméter aszfaltot dolgoztak be az érintett szakaszokon.November folyamán a Budapest felé tartó oldalon még számítani lehet mozgó terelés mellett végzett kisebb befejező munkákra, mely során például forgalomszámláló hurkokat és meteorológiai mérőeszközöket telepítenek a szakemberek. A tavaly elkezdett helyreállítási munkálatok részeként az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megújult az érintett szakasz minden sávja. A leállósávban két réteg aszfalt cseréje valósult meg, a külső sávban három réteg új aszfalt épült, míg a belső sávban a kopóréteget cserélték a szakemberek. A külső sávban közel 104 ezer négyzetméteren gondoskodtak a szakemberek az alapréteg helyszíni hideg remix újrahasznosításos eljárással történő helyreállításáról.