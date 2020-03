Két körforgalom épül a komáromi határnál

Egyszerre két, szinte egymás mellett elhelyezkedő körforgalmat alakítanak majd ki a volt vámterületen.

Felújítás előtt áll az egykori szlovák–magyar határátkelő területe. Nemrégiben az alapkövet is letették. Az eseményről beszámoló sziakomarom.sk leírja: a fő építési terület az I/64-es út, mely fontos nemzetközi útszakasz Szlovákia és Magyarország között. A tervek szerint az egyik körforgalom a jelenlegi kereszteződés helyén, a Pokol Hotel közvetlen közelében kap helyet, míg a másik az Erzsébet híd lábánál, a pénzváltónál épül majd ki, ahol egy új parkolót is létrehoznak. A tervek között kövezett járdák építése és két buszleállósáv kialakítása is szerepel.

A város a modernizációtól azt reméli, hogy pozitív hatással lesz a közlekedés biztonságára és mérséklődnek majd a torlódások. A munkálatok várhatóan áprilisban kezdődnek meg és augusztus második felében végződnek majd.

