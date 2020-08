Kétkilós hamburgerrel kellett megküzdeniük a versenyzőknek Esztergomban

Bár elsőre könnyű falatnak tűnik, de kiderült, egy két kilogrammos hamburger elfogyasztása bizony emberes feladat. Az I. Nautilus Hamburgerevő Versenyen huszonhárman próbáltak szerencsét, biztosak vagyunk benne, hogy a résztvevők napokig nem voltak éhesek.

– Az asszony azt mondta, ha nem eszed meg, akkor nem mehetsz haza! – szúrt oda az egyik barát a versenyző brigád egyik esélyesnek számító tagjának. – Nem is tudom, hogy ez most jót vagy rosszat jelent. De inkább az előbbit! – érkezett is rá a válasz az asztalnál helyet foglaló férfitől, aki éppen szósszal kente meg a zsemlét.

Humoros biztatásokból nem volt hiány a Nautilus Hajós Bár versenyén, ahol a huszonhárom versenyző két külön turnusban próbált szerencsét. Az első felvonás amolyan ráhangolódás volt a második etapra, hiszen az „előfutárok” higgadtan, lassan fogyasztották el a burgereket. Igaz, közülük két versenyző csak a húspogácsától éhezett meg igazán, hiszen kisebb szünet és némi pihenés után odaültek a pulthoz és még kikértek maguknak egy-egy palacsintát is.

Az asztaltakarítás után meg is érkezett a második csapat, eközben készültek az újabb porciók, sült marhahús illata lengte be a helyet, majd a versenybírók az összeállított étkeket egyesével vitték ki nekik. A rajtot követően egyesek nagy elánnal vágtak neki a pusztításnak. Itt nem az számított, hogy ki milyen szépen eszik, hanem az, hogy lehetőség szerint 1 óra alatt megegye a két kilogrammos hamburgert, melyben bacon szalonna, jalapeno paprika, cheddar öntet és mustáros flekken is volt. Mindez, ha még nem lett volna elég, a nagyétkű társaságnak némi hasábburgonyát is feltálaltak és az egészet egy liter sörrel, vagy kólával kellett lefojtani.

– Azért egy pizzát még rendelsz majd a melóba, nem? – kérdezte a fotós az egyik versenyzőt, aki húsz perc alatt szinte alig hagyott valamit asztalán. Idővel mindenki visszább vett a tempóból és taktikát kellett váltani ahhoz, hogy megbirkózzanak a feladattal. Stróbl Balázst azonban senki és semmi sem tudta megállítani, hiszen 36 perc 40 másodperc alatt megette a burgert, így ő lett a hagyományteremtő verseny győztese.

A második és harmadik helyet már nem volt ilyen egyszerű megítélni, ugyanis visszamérés alapján döntötték el, mivel mindkét esetben minimális étel maradt a tányé­ron. Az első három helyezettnek a szervezők vacsorautalványt és ajándékokat adtak át. Hemera Zsolt, a Nautilus Hajós Bár tulajdonosa elmondta, hogy a Fald fel Amerikát! című műsorból jött az ötlet, és már évek óta gondolkodtak azon, hogy hasonló megmérettetést szervezzenek. Bíznak benne, hogy sikerül hagyományt teremteniük.