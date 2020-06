Két fontos gabonanövénynek nem segített az eső

Bár a búza és az árpatermésnek nemt ett jót, a kapások fejlődésének kifejezetten jót tett a közelmúlt csapadékosabb időjárása.

Az általánosságban elmondható, hogy az elmúlt napokban szűkebb hazánkban szinte mindenhol jelentős mennyiségű csapadék hullott, és az égi áldás – kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan – azóta is tart. Viszont az megfigyelhető, hogy még kisebb térségeken belül is rendkívül nagy szóródást mutat az eső mennyisége. A hétvégi zápor például Bakonyalja településeire mintegy 25-35 milliméter „vizet” hozott. Eközben Komárom környékén volt térség, ahol csak 12 milliméter hullott, és akadt olyan terület is, ahol viszont 70 milliméter. Esztergom körzetében 45-90 milliméter csapadékot mértek.

Sok esetben az intenzitás okozta az igazi gondokat. Hirtelen felhőszakadással, nagy erejű széllel érkezett az eső. Így rövid idő alatt, sok helyen, nagy mennyiség zúdult le. Ez a lejtős táblákon okozhatott gondot, ahol az elfolyás miatt erózió alakult ki.

„Határhelyzet”

Az őszi árpát egy-két héten belül kezdik aratni, így az a kérdés, hogy a hetek óta tartó csapadékos időjárás mennyire szól közbe. Most már a meleg, napos idő kedvezne az őszi vetésűeknek, hogy a magvak nedvességtartalma csökkenjen. A tengernyi csapadék miatt több helyen jelentős a Fuzárium-fertőzöttség a búzákban. A kapások – kukorica, napraforgó, cukorrépa – fejlődése megugrott a sok eső hatására. Mondhatjuk, életmentő volt számukra.

Elsősorban az esztergomi térségből jelentettek nagyobb, a felhőszakadás miatti viharkárokat. Itt majorsági utakat is elmosott az özönvízszerű csapadék. Több gabonatáblán okozott jelentős mértékű megdőlést a nagy szél. Talán meglepő, de továbbra is jellemzően az árpa- és búzaaszálykárok bejelentése miatt keresik fel a falugazdászokat a termelők.

Az aszálykár-bejelentésekkel nem árt sietni, mivel a jelzés és a betakarítás között minimum 10 napnak el kell telnie, ezzel kellő időt hagyva a helyszíni szemléknek. A heves esők az említett kultúráknál érdemben már nem sokat segítettek.