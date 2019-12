Két e-töltőponttal gazdagodott Komárom

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatainak köszönhetően az utóbbi években hazánkban egyre több településen épülnek elektromos töltőállomások. Nemrégiben Komáromban is átadtak két e-töltőpontot.

Az egyik e-töltőpont a Bem József utca és a Czuczor Gergely utca csatlakozásánál található parkolóban van, a másik pedig a Szent László utcai Corner Hotel előtt található.

Dr. Molnár Attila polgármester a projekt kapcsán elmondta, az önkormányzat még 2016-ban nyújtott be pályázatot az országosan meghirdetett program felhívására. A Jedlik Ányos terv kiírásán sikeresen szerepelt a város. A támogatás fő célja a közlekedésből származó káros gázok kibocsátásának csökkentése.

– Magyarországon jelenleg csaknem ezer zöld rendszámú autó közlekedik, amelyek száma a későbbi években csak növekedhet. Célunk, hogy a zöld szemléletet illetően Komárom példaként szolgáljon a hazai településeknek. Ezért tervezzük a városi klímastratégia megalkotását, hozunk létre természetvédelmi alapot, vezetjük be az Ültess fát! programot, valamint kezdtünk bele a Zöld város projektbe, amely a Jókai liget teljes zöldfelületének megújítását célozza, illetve a geo­projektbe, amelynek keretében a föld hőjével fűthetjük majd középületeink egy részét. Ha mindezekhez még hozzáteszem, hogy közintézményeink jelentős hányada már átesett a teljes energetikai korszerűsítésen, illetve, hogy városunkban épül hazánk egyik legnagyobb zöldmezős beruházásában az SK Battery elektromos autókba való akkumulátorokat gyártó üzeme, valamint itt készíti elektromos buszait a kínai BYD, akkor egyértelműen látszik, hogy otthonunk, Komárom elkötelezett a zöld szemlélet mellett – mondta a polgármester.

A Magyar Villamos Művek (MVM) képviseletében jelen lévő Murányi Máté rámutatott, hogy az új ponton egyszerre két gépjármű feltöltésére van lehetőség. Az „okos” készülék egy országos informatikai hálózathoz is csatlakozik, amely mutatja, hogy az adott térségben hol helyezkednek el szabad állomások. A most át­adott két e-töltő után a jövőben több hasonló állomás megépítését is tervezik a városban.