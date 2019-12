Mexikónak nézte valaki a Pilist: kaktuszokat találtak Kesztölc térségében

A Vértesben Coloradói fügekaktuszt irtanak, a Pilisi Parkerdőtől pedig megtudtuk, hogy Kesztölc térségében pedig egy másik, nem őshonos növényre, az ördögnyelvkaktusz néhány egyedére találtak rá a szakemberek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának (DINPI) írt néhány hete arról, hogy amerikai fügekaktuszt kell irtani védett természeti területeinken. Mint később kiderült, nem a Vértes az ország egyetlen, ilyen szempontból veszélyeztetett területe, hiszen a Pilisben is felbukkant néhány nem oda illő növény. A Pilisi Parkerdő Zrt.-től megtudtuk, hogy már felvették a kapcsolatot a nemzeti park terepi szakembereivel. Tőlük azt az információt kapták, hogy Kesztölc környékén néhány, szabadba kiültetett ördögnyelvkaktuszra bukkantak, de inváziós helyzetről jelenleg nincs szó.

A Kemma.hu-nak azt is kifejtették, hogy az idegenhonos fajok egy új környezetben elpusztulhatnak, de sokszor beilleszkednek. Előfordul olyan is, hogy hirtelen tömegesen elszaporodnak, felborítják a meglévő ökológiai egyensúlyt és kiszorítják az őshonos növényeket. Talán ennek függvényében döntött úgy a Pilisi Parkerdő, hogy gazdálkodásába integrálja a természetvédelmi szempontokat. A rájuk bízott erdőkben elősegítik az őshonos fajok növekedését, az invazív növények ellen pedig küzdelmet folytatnak. Az utóbbi években ugyanis elszaporodott a rendkívül agresszíven terjedő bálványfa, valamint a selyemkóró és a japán keserűfű is számtalan feladatot ad nekik.

A szervezet egyébként úgy véli, hogy a hatékony és eredményes fellépéshez a civilekre is szükség van. Éppen ezért több csatornán keresztül próbálják eljuttatni a lakossághoz, valamint a magán- és a közterületek kezelőihez a védekezéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Tehát a legfontosabb: a kertekben keletkezett zöldhulladékot ne hordjuk ki az erdőbe, és idegenhonos növényeket, valamint a megunt fajokat ne ültessük ki a természetbe.