Kesztölcön civil társaságot alapítottak a rászorulók megsegítésére

A kesztölciek összefogtak és létrehozták a Kesztölci Emberekért Civil Társaságot, amely tartós élelmiszereket gyűjt a rászorulók számára.

A koronavírus miatt sokan kerültek bizonytalan helyzetbe, éppen ezért a helyiek összefogtak és létrehozták a Kesztölci Emberekért Civil Társaságot. Nádasi István önkormányzati képviselőtől, a kezdeményezés egyik szervezőjétől megtudtuk, az volt a céljuk, hogy jogi keretek között végezhessék a tevékenységüket. Másrészt szeretnék megismételni a sikeres karácsonyi gyűjtést – melyben negyvenhat családot segítettek –, hogy támogassák a helyieket.

– Mivel a civil társaság nem minősül jogi személynek, éppen ezért a nevemre nyitottunk egy számlát, ahová az anyagi támogatásokat várjuk. A beérkezett összegekből a település központjában található üzletben fogunk a rászorulók számára tartós élelmiszereket vásárolni. Azoknak, akik nem szeretnének utalni, ők szintén megvehetik a termékeket és átadhatják az ott dolgozóknak. Egyébként a csomagok eljuttatásában az önkormányzat is segít – mondta a képviselő.

Nádasi István megjegyezte, ők is hallották, hogy országszerte sokan elveszítették a munkájukat. Bár nem tudják, hogy Kesztölcön hány család érintett, mindenesetre szeretnének felkészülni arra az esetre, ha támogatni kell a helyben élőket.

– Ez a szervezet csak tartós élelmiszer gyűjtésével foglalkozhat, amit rögzítettünk is a társasági szerződésben. A befolyt pénzadományokat éppen ezért ezekre a termékekre fordítjuk, melyeket a rászorulók között osztunk szét – tette hozzá.

Elindult a Kesztölci Emberekért Civil Társaság honlapja is, ahol például egy lista is elérhető arról, hogy mit érdemes a kosárba tenni, vagyis, milyen termékek megvásárlásával segíthetünk. Egyébként a szervezet kifejezetten a koronavírus miatt jött létre, a járvány lecsengése után meg is szűnik.