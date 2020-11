Kisebb cserépdarabok, pénz­érmék is előkerültek már arról a magántulajdonban lévő területről, ahol az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete egy római kori őrtornyot és környezetét tárja fel. Mi is megnéztük a munkálatokat.

– Ezen a területen egy késő római őrtorony található. Az építményről 1955 óta van tudomásunk, Soproni Sándor római korral foglalkozó régész gyakorlatilag végigásta a római limes szakaszt. Itt például egy kutatóárkot húzott és a ma is látható vas villanyoszlophoz mérte be a szelvényt – mondta el az ásatás helyszínén Merczi Mónika régész.

A magántulajdonban lévő területen a talajradar falra utaló jeleket mutatott és azokat szerették volna hitelesíteni. A munka október 5-én kezdődött el, majd ki is derült, hogy Soproni Sándor számításainak megfelelően a jelzett helyen fekszik a régi őrhely.

A helyszíni szemlén láthattuk, hogy a földfelszín a hatvanas években is lejjebb volt, hiszen legfelül modern kori építési törmelék húzódik. A torony romjai felett és mellett pedig habarcsos réteg, illetve a tetőomladék maradványai figyelhetők meg.

– Az őrtorony látható részén a belső falsíkok közötti távolsága majdnem 8,5 méter, a fal pedig 116 centiméter vastag. Észak-déli irányba viszont a két belső fal távolsága kisebb. Egyébként a külső faltól tíz méter távolságra megtaláltuk a régi vizesárok nyomait is – mondta Merczi Mónika.

A lassan egy hónapja tartó feltárás során előkerült már néhány bélyeges téglatöredék, I. Valentinianus uralkodásának idejéből származó pénzérme is, fazék vagy korsó peremtöredéke is, illetve olyan hagymafejes fibulatöredékre is ráleltek, amivel a katonák és a hivatalnokok a jobb válluknál fogták össze a köpenyüket.

A helyszínen dolgozó Lóki Róbert régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének munkatársa, bemutatta azt is, hogy hogyan működik a fémdetektor. Elmondása szerint az eszköz húsz centiméteres mélységig ad megbízható jelet. Látogatásunk alkalmával egy régi vasszöget, illetve a római katonák csizmájánál használt caliga szeget talált meg a készülékkel.

A feltárás némi meglepetéssel is szolgált a régészeknek, hiszen a Valentinianus kori torony alatt egy korábbi évtizedekből származó épület romjait fedezték fel. Az viszont még a jövő zenéje, hogy kerül-e elő olyan lelet, ami a régi építményhez szervesen kapcsolódik.