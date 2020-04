Idén is kék színben ragyog a Turul az autizmus világnapján

Április 2-án, az autizmus világnapján kékben ragyog majd több középület, így Tatabánya felett a Turul Emlékmű is. Az autista gyerekeket összefogó Kék Madár Szülőklub az idén azt kéri, otthonukból csatlakozzanak a világméretű kampányhoz. Helyezzenek ki az ablakokba kék színű rajzot, fotózzák le, és töltsék fel a Kék Madár Szülőklub, Tatabánya nyílt közösségi oldalára. Ölthetnek magukra bármilyen kék színű ruhadarabot is, s feltölthetik a képet #éniskékvagyok megjelöléssel a közösségi oldalakra.

Az otthonlét mindannyiunk számára komoly lelki megpróbáltatás. Ez különösen jellemzi az autizmussal élőket, akik számára a rendszeresség, a kiszámíthatóság igen fontos. Az elkövetkezendő időszakot azonban a kiszámíthatatlanság jellemzi: nem tudunk tervezni. Ez komoly megpróbáltatás – nem csak az autistáknak. Érdemes hát fontolóra venni Kelemen-Kálazy Évának, a Kék Madár Szülőklub szakemberének jó tanácsait.

Rendkívül fontos a kiszámíthatóság, a napirend. Nem szabad „szétcsúszni”, mert az autistákban ez fokozza a feszültséget, és ettől viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat. Különféle vizuális eszközökkel lehet ezen segíteni. A tárgyi, képi, írásos segítségnyújtás többféle módja ma már az interneten is elérhető. A napirendet az egyéni igényeknek megfelelően kell kialakítani – van olyan kisgyermek, akinél ez fél-, másnál egynapos előre tervezést jelent.

A napi rutin kialakítása elengedhetetlen a családok életében. Fontos, hogy kialakuljon egy ritmus, mely szerint zajlanak a hétköznapok, és hasznos, ha ez különbözik a hétvégi szokásrendtől. Ehhez kapcsolódik a heti rend is, ahol megjelölhetőek a biztos pontok. Sok gyermek előszeretettel használ valamilyen tervezőt, naptárat. Velük érdemes ilyen eszközön is átbeszélni az idő múlását. Azonban ezekben a napokban óvakodjunk a jövőbeli ígéretektől, hiszen jelenleg bizonytalan az előttünk álló néhány hét. Az otthon tanulás sem egyszerű, ezért hasznos, ha kidolgozzuk az egyénre szabott és a gyermek számára teljesíthető jutalmazásos rendszert.

A jelenlegi helyzetet egyszerűen, vizuális segítségekkel lehet elmagyarázni. Fontos, hogy tudja a gyermek: mit, hol, mikor, meddig és kivel csinál majd. Egyszerűen fogalmazzunk, a médiában sokat használt kifejezéseket képpel, rajzzal próbáljuk megértetni, elmagyarázni. A koronavírussal kapcsolatban is már több képi magyarázat található a neten. A hosszú, túl tudományos mondatok, leírások nem célravezetőek.

Az autizmussal élők sincsenek egyedül, internetes forrásokból tájékozódhatnak. Ebben sokat segíthet a Kék Madár Szülőklub zárt és nyílt közösségi oldala (Kék Madár Szülőklub, Tatabánya). Itt tanácsokat kaphatnak és a lelki segítségnyújtások lehetőségeiről is informálódhatnak. Bár a programsorozat elmarad, a Turul az idén is kékben pompázik majd és a szülőklub Fessél kéket! címmel akciót hirdetett. Arra kérik az otthon maradókat, hogy rajzoljanak valami kéket, és tegyék ki az ablakba az autizmus világnapján.

Lemondtak a támogatásról

Harminc évvel ezelőtt alakult a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány, amely a különlegességgel élők helyzetére próbálja ráirányítani a figyelmet különböző közösségi, érzékenyítő programokkal, akciókkal. Az alapítványhoz tavaly csatlakozott az autista gyerekek szüleit összefogó Kék Madár Szülőklub, amelynek már százötvennél is több tagja van. Kezdeményezésükre már harmadik éve ragyog a város felett kékben az autizmus világnapján a Turul Emlékmű. Tavaly programsorozatot is szerveztek, és az idén is egy hétig tartó különleges érzékenyítő beszélgetéseket, klubfoglalkozásokat terveztek, ám a kialakult járványügyi helyzet miatt ezek a rendezvények elmaradnak.

Az alapítvány az idei születésnapi programokra szánt önkormányzati támogatásról is lemondott a vészhelyzetre való tekintettel. A kuratórium úgy határozott: jelen helyzetben a koronavírus terjedésének megakadályozására, a védekezésre kell fordítani az összeget.