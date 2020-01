Két településen is kedvezőtlen a levegő minősége

Napok óta kedvezőtlen, olykor egészségtelen Dorogon, Tatabányán és térségükben a levegő minősége, derül ki az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataiból. A probléma nem csak emberi tevékenység eredménye, az időjárás és a domborzati viszonyok is közrejátszanak benne.

A fűtési szezonokban hazánkban és Komárom-Esztergom megye egyes részein is rendkívül rossz a levegő minősége, mely köztudottan a lakossági és ipari tüzelésnek, valamint a közlekedésből származó káros anyagoknak is köszönhető. Maros Rudolf környezetmérnöktől megtudtuk, hogy a fő légszennyezők közül a szilárd por kibocsátásában, a téli félévben a háztartási szilárd tüzelés dominál. A fajlagosan eleve nagynak mondható kibocsátást drasztikus mértékben tovább növeli a korszerűtlen, tüzelőberendezés, a gyenge minőségű tüzelőanyag és a helytelen begyújtási technika is.

Sokszor a műanyag hulladék, a gumi és a ragasztott bútorlap is tűzre kerül, melyek elégetésével veszélyesebb, akár rákkeltő anyagok is nagy mennyiségben jutnak a környezetünkbe. Éppen ezért országos érvényű jogszabály tiltja a hulladékok háztartási elégetését.

Szintén fontos szerepet játszik az időjárás, hiszen ha több napig tartó hőmérsékleti inverzió, csapadék- és szélcsendes idő köszönt be, akkor nem történik meg a szennyezőanyagokkal telített felszín közeli légréteg kicserélődése, illetve a szennyezőanyagok kimosódása a légkörből. Így a kéményekből kiáramló anyagok akár hosszabb ideig is megragadhatnak a lakott övezetek felett.

Egészségügyi hatások

A téli időszakban a legtöbb problémát a szálló por részecskék (PM10), valamint a nitrogén-oxidok (NOx) okozzák, melyek egyaránt károsan hatnak a szervezetünkre. Például a szálló por irritálhatja a nyálkahártyákat, de orrviszketést, köhögést és nehézlégzést is kiválthat egyeseknél. A körülmények leginkább télen, fagypont körüli hőmérsékleten (főleg párás hajnalokon) adottak ezen típusú füstköd kialakulásához.

Az igazán apró méretű részecskék a tüdő léghólyagocskáin keresztül bekerülnek a véráramba, ahol fokozzák a vérrögképződés valószínűségét. Hosszútávú hatásai között szerepel a várható élettartam jelentős csökkenése, a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegségek, valamint a tüdőrák kialakulása. A nitrogén-oxidok a légúti nyálkahártyához kapcsolódva károsítják a szövetet, de a tüdő fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét is csökkenthetik.

Amikor télen Magyarország tíz legrosszabb levegőjű városáról beszélnek, gyakran elhangzik Dorog neve is. A város egy medencében fekszik, ahol az élénk átmenő és helyi gépjárműforgalom és az ipari tevékenység eredményeként eleve rossz a helyzet. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataiból kiderül, hogy napok óta az egészségtelen szintet is eléri a levegő szennyezettsége.

A légszennyezés.hu adataiból kiderül, hogy a különböző szennyezőanyagok miatt kedvezőtlen a település levegőminősége.

Célszerű ilyenkor a lehető legkevesebb időt tölteni a szennyezett levegőn, kerülni kell a komoly fizikai aktivitást, mellőzni kell a szellőztetést, valamint több folyadékot, gyümölcsöt és zöldséget ajánlott fogyasztani. A probléma összetett, viszont segíthet, ha mellőzzük a gyenge minőségű tüzelőanyagok használatát, elsajátítjuk a helyes begyújtási technikát, növeljük épületeink energia-hatékonyságát, kevésbé szennyező fűtési módokra térünk át. Valamint célszerű autó helyett tömegközlekedéssel utazni.