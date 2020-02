Kedvelt kirándulóhelyen avatott emlékerdőt a Vértesi Erdő Zrt.

A Vértesi Erdő Zrt. által létrehozott emlékerdő egy hektáros területen valósul meg, ahol 8100 facsemetét, tölgyet, csert, bükköt és juhart is ültetnek.

A Vértesi Erdő Zrt. emlékerdőt alakított ki. Az ünnepélyes átadást hétfőn tartották a Tatabányához közeli Körtvélyespusztán. – Aki fát ültet, az jövőt építi. Aki fát ültet, tervez. Aki a fát ülteti, az életnek ad esélyt. Hosszú távra terveznek az erdészek, akár ötven-száz évre is – mondta Györök Lajos, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgató-helyettese. – Most egy hektáron ültetünk erdőt, ahol a tölgy, cser, bükk mellett lesz juhar, kőris, berkenye is, összesen 8100 facsemetéről van szó.

Bors Richárd, az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás szakmai igazgatója arról szólt, hogy hazánkban mind a 22 erdőgazdaság kialakít egy-egy emlékerdőt, összesen csaknem százezer facsemetét ültetnek országszerte. Felhívta a figyelmet a jövő évi világkiállításra, ahol majd a Hungexpo területén 1000 éves sétára hívják a látogatókat.

John Katalin, Felsőgalla önkormányzati képviselője személyes emlékeit is megosztotta az erdőavatáson részt vevőkkel.

– Az élmények beleivódnak az ember szívébe, megadják a lelki békét a találkozások a természettel. Különösen alkalmas erre Körtvélyespuszta, a kedvelt kirándulóhely. Az emlékerdő közelében található a nemrégiben felújított Béla-forrás, a Körtvélyesi kilátó, az erdei temető, a felújított kápolna. Népszerű túraútvonalakon is könnyen megközelíthető, a Mária út és az országos Kék Túra jelzéseit követve.

Az ünnepség végén a szónokok közösen elültettek egy platánt, amely alatt majd tizenöt-húsz év múlva lehet hűsölni – akkor már új erdő magasodik a környéken.