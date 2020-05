Katonai bunkerbe is leviszik a résztvevőket a Duna-Ipoly Nemzeti Park túráján

A nemzeti park ismét meghirdette a bunkertúrát, amelyen tankállás, bunker, katonai kilátó látogatása is szerepel. A túrára korlátozott a létszám, és előzetes bejelentkezés szükséges.

Különleges túrát szervez a Duna-Ipoly Nemzeti Park az Esztergom-Kertváros melletti Strázsa-hegyre. A hegy és a vele szemben lévő, ma már esztergom-kertvárosi lakópark egykor katonai terület volt, így számos emléket őriz a 20. század elejétől egészen a rendszerváltásig tartó időszakig tartó időszakból.

A túraprogramban a látogatók felmehetnek a hegy tetején lévő, egykor szovjet katonai kilátóba, a tankbeállók nyomait vagy az első világháború idején a régi hadifogolytáborban elhunytak temetőjéhez is ellátogatnak.

Dr. Jankainé Németh Szilvia kiemelte, hogy a járványhelyzet miatt a résztvevők létszáma korlátozott, maximum 10 ember mehet a túrára. A részvételi szándékot pedig előre jelezni kell a nemzeti park honlapján feltüntetett elérhetőségen. A résztvevőknek pedig be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat a túra során is. A tervek szerint a következő két hétvégén biztosan lesznek a túrák, az utána következő időszak pedig a járványhelyzettől teszik majd függővé.

Mint a túravezető elmondta, a bunkertúra ötlete nem újkeletű, a veszélyhelyzet előtt is indították. A programmal a fiatalabb korosztállyal is szeretnék megszerettetni a túrázást, hiszen a résztvevők a kalandos élmény mellett a természeti értékekkel is megismerkedhetnek.

A túra május 9-én szombaton a Strázsa-hegy lábánál levő Kökörcsin Háztól indul délelőtt 10 órakor. A mintegy öt kilométeres, három órás séta során során a látogatók egy épségben fennmaradt, a föld alatt rejtőző bunkerbe is lemehetnek a túravezető, dr. Jankainé Németh Szilvia vezetésével. A túraútvonalat a történelmi emlékek mellett védett növényritkaságok szegélyezik, így a résztvevők megismerkedhetnek a terület természeti értékeivel.