Kaszkadőr is volt a három bakonyaljai település új jegyzőasszonya

Három község jegyzőjeként sokat ír Baloghné dr. Pölöskei Hedvig. Munkaidőben iratokat, odahaza pedig egyperces novellákat, de alkotott már ifjúsági regényt is.

Mindennek azért volt és van jelentősége, mert a három község együtt működteti a közös önkormányzati hivatalt. Mivel Réde a székhelytelepülés, és az őt kinevező Pölöskei József már nem indult, az új közös hivatal létrejöttekor lehet, más kerül erre a posztra. Ez cseppet sem biztos, az viszont igen, hogy ő Kapuváron nőtt fel nővérével, Anikóval együtt, aki ugyanúgy agrármérnök lett, mint szüleik. Ő viszont a jogi egyetemen szerzett diplomát.

Első munkahelye Győrben volt, ahol ügyvédbojtárként kezdett dolgozni, de csaknem tíz hónap után nagyon nagy váltásra határozta el magát, úgy döntött, hogy inkább az államigazgatásban helyezkedik el. Ekkor pályázta meg Tápon a jegyzői állást, ahova először a Kisalföld fővárosából járt ki, majd házasságkötése után ott építkeztek, és azóta is ott élnek.

Megtudtuk tőle, azért döntött így, mert hamar rájött, az ügyvédi munkakör cseppet sem családbarát, hozzá jobban illik egy hivatali beosztás. Szerencséjére épp akkor üresedett meg a tápi jegyző széke, amit hét pályázó közül foglalhatott el.

Négy évvel később hozta világra nagyobbik lányát, aztán a kisebbiket, majd 2013-ban Pannonhalmára ment dolgozni az akkor alakuló járási hivatalba, ahol a hatósági osztály irányítójaként egyben vezetőhelyettes is lett. Ott 17 település tartozott hozzá, és figyelme több mint 15 ezer ember hatósági ügyeire terjedt ki. Legemlékezetesebb esete az volt, amikor egy dühöngő ügyféllel higgadtan sikerült megértetnie, hogy az édesanyja milyen feltételekkel kaphat közgyógyellátási igazolványt.

Erről a munkahelyéről 2018 áprilisában köszönt el, mert úgy érezte, elérkezett az újabb váltás ideje, ezért Győrszemerére ment szintén jegyzőnek. Bár ott is jól érezte magát, de amikor az idei esztendőben megjelent a rédei álláshirdetés, azért jelentkezett, mert jóval közelebb van lakóhelyéhez. Július 10-e óta ugyanis csak 17 kilométert kell autóznia munkahelyére a korábbi 40 helyett.

Pályázatának beadásakor is tudta, hogy az őt kinevező polgármester, Pölöskei József – nem rokonok, csak vezetéknevük egyezik – már nem jelölteti magát újra, így itt egészen biztos, hogy új első számú választott vezetője lesz a községnek.

Abban viszont akkor is biztos volt, és most is az, hogy szakmai felkészültsége és eddigi sokrétű gyakorlata alapján eredményesen tud majd együtt dolgozni a három település székhelyközségének új polgármesterével is a jó közösségi célok megvalósítása érdekében.

Már csak azért is, mert férje, Balogh Ervin – ő jelenleg Nyalka polgármestere – mindenben támogatja, és a hatodik osztályba járó Hanga és a még csak harmadikos Rózsa sem kicsik már. Évek múlva talán majd ők is január 10-én kötnek házasságot, ahogy szüleik és anyai nagyszüleik, illetve dédnagyszüleik is tették.