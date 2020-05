Kártevők pusztítják az örökzöldeket

Nem feltétlen csapadékhiány miatt száradnak el a tuják – tudtuk meg Maros Rudolf környezetmérnöktől, aki megerősítette: két kártevő, a borókaszú és a boróka-tarkadíszbogár felelhet a tuják, ciprusok és borókák ágelhalásáért és elpusztulásáért.

Idén januárban többeknek feltűnt, hogy furcsa módon elszáradt a Dorogon, az Esztergomi út mentén ültetett tujasor. Elsőre sokan a kis távolságra gyanakodtak, mások szerint nem jutottak elég vízhez. Utóbbi talán nem is lenne alaptalan gondolat, mivel március idusa óta az átlagos havi csapadék ötöde hullott csak le. Ám ezt a feltevést ki is zárhatjuk, hiszen nem csak Dorogon, hanem több településen is hasonló tüneteket produkáltak ezek a fajták. De akkor mi állhat a háttérben? A titok nyitjára Maros Rudolf dorogi környezetmérnök vezetett rá minket.

A szakember elmondta, hogy az ország jelentős részén pusztít két kártevő, melyek kifejezetten kedvelik a smaragd tujákat, sőt ezen a fajtán a legszembetűnőbb a kártétel. – A borókaszú már régebb óta itt van az országban, a boróka-tarkadíszbogár viszonylag újabb jövevény. Érdekesség, hogy korábban igen ritka volt, ezért védett, természetvédelmi oltalom alatt állt, amit mára feloldottak. Nagy valószínűséggel mindkettő a mediterráneumból érkezett hazánkba – mondta.

Maros Rudolf megjegyezte: a tapasztalt nagymértékű károsítás szoros összefüggésben van a megtámadott örökzöldek egészségi állapotával. Nem mindegy ugyanis, hogy mennyi vízhez, tápanyaghoz jut a növény, de a járművekből kipufogott gáz, sőt az útszóró só is hatással van rájuk. Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, ha a kertünk ékessége is pusztulásnak indul? A környezetmérnök úgy véli, hogy mind az udvarban, mind pedig a közterületen található egyedek ki vannak téve a veszélynek.

– Ha egy növény legyengül, az hatással van a kártevőkkel szembeni ellenálló képességére is. A klímaváltozás miatt a más égtájakról ideérkező és elszaporodó bogarak áldozata lesz. Több szakportál, köztük a Magyar Mezőgazdaság is foglalkozott a kártevők hatásával. Dr. Maráczi László, a portál egyik szerzője például részletesen leírja, hogy mi a teendő, ha megjelent az egyik vagy a másik bogár. Azzal Maros Rudolf is egyetért, hogy a boróka-tarkadíszbogárral, illetve a borókaszúval szemben a legjobb védekezési mód a megelőzés.

Egyrészt csak megbízható helyről érdemes megvásárolni a növényt. Ha elegendő vizet, tápanyagot kap és ezáltal egészségesen fejlődik, akkor kisebb az esély a bogár megjelenésére. Ha azonban a jövevények beköltöztek, és sikeresen áttelelnek, akkor tavasszal láthatjuk, hogy egy-egy ág elszárad. Ilyenkor a száraz, fertőzött ágakat le kell nyesnünk egészen az egészséges részig, majd el kell égetnünk azokat.