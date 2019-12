Karácsonykor a szalmának, almának is varázsereje volt

A december 24-én körülült karácsonyi asztalra helyezett tárgyak, eszközök mágikus hatalommal bírtak. Az asztalon lévő kenyér és a kalács arra utalt, hogy azok egész esztendőben biztosítva legyenek. Az asztal alá szénát, szalmát vitt be a gazda, hogy azután azt az állatok alá tegye, ezzel biztosítva egész esztendőre az egészségüket. A bő termést az asztal alá helyezett magvakkal, szemes terményekkel teli szakajtókkal igyekeztek befolyásolni.

A karácsonyi vacsora huszonegyféle eledelből is állhatott: hal, bableves, mákos guba, derelye, keserűtúrós galuska, ostya, dió, bejgli, bor, pálinka. Elsőnek az ostyát fogyasztották mézzel, borssal és fokhagymával, majd az almát. A palócoknál a családfő egy almát annyi felé vágott, ahány családtag volt, s mindenki kapott belőle, hogy összetartson a család.

Karácsony éjszakáján fontos szerepet kapott a víz, a tűz, a zajkeltés. A víznek gyógyító és varázserőt tulajdonítottak. A tűznek is különös ereje volt karácsony éjjelén. Egyes Vas megyei falvakban nyírfa seprűből készült fáklyákkal vonultak az éjféli misére. Az égő gyertya összefüggött a házasságvarázslással is. A pásztorok pedig zajkeltéssel próbálták elűzni a gonoszt.

Karácsony

A karácsony Isten Fiának, Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapja. A hagyomány nem őrizte meg Jézus születésének tényleges napját, így azt a 325. évi niceai zsinat döntése alapján december 25-éhez kötik.

Karácsony napja, december 25-e a család ünnepe volt a hagyományos magyar paraszti életben, amely munkatilalommal is együtt járt. Még a szemetet és a hamut sem vitték ki ilyenkor, mert úgy vélték, ezzel kivinnék a szerencsét is a házból, az otthonból. A kölcsönkérés, kölcsönadás is tilos volt ezen a napon, mert úgy tartották, hogy ez is csak kivinné a házban lakók szerencséjét az elkövetkezendő időszakban. Nagy becsben tartották ezeket a szokásokat.