Karácsonyi ételosztással okozott örömöt a Vöröskereszt tatabányai rászorulóknak

Az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre a szépkorúakat, míg a Vöröskereszt megyei szervezete a tatabányai rászorulókat lepte meg meleg étellel.

Már messziről érezhető volt az a kellemes és finom illat, amely az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre hagyományos karácsonyi programjának köszönhetően „ellepte” a város főterét. Opsuszta Csaba főszervező hívó szavára vasárnap reggel újra bogrács mellé állt Baranya Tibor és Torma Lajos, de ott voltak az OLPK, az Oroszlány Barátainak Köre, az Optimisták Klubja, valamint a Vöröskereszt aktivistái is a toroskáposzta-osztáson.

Hagyományosan Csaba felvidéki motoros barátai forralt borral, míg a gimnázium fiataljai süteménnyel, déligyümölccsel, az optimisták pedig tócsnival kínálták az arra járókat. A főtéren felállított nyolcvanliteres üstben készült az étel. Vállalkozók, cégvezetők, magánemberek érkeztek süteménnyel, gyümölccsel megrakodva és nem egy zsebből előkerült a jófajta pálinka is.

Mintegy 34 kilogramm savanyú káposztából és 25 kiló lapockából készült az étek, de több kiló hagyma és füstölt csülök is került az üstbe. Végeredményben, igazán tartalmas ajándékot fogyaszthattak a nyugdíjasok, hiszen a nagy közösségi kezdeményezés célja évek óta változatlan: a szervezők nem adományt kívántak adni, hanem meglepetést készítettek karácsonyra a város valamennyi szépkorú lakója számára.

A Vöröskereszt megyei szervezete is osztott ételt hétfőn délben a karitatív szervezet megyei székházában, a Posta utcában. A jótékony kezdeményezésen nyolcvan adag meleg ételt kaptak a hajléktalanok. Miként Hamburgerné Ujvári Irén, a Vöröskereszt megyei igazgatója fogalmazott, az akció több mint két évtizedes hagyományra tekint vissza, és így karácsony előtt sokan elfogadják a „segítő kezet”. A humanitárius szervezet tagjai kisebb meglepetéssel is készültek, így minden rászoruló kapott ajándékcsomagot is a gőzölgő ebéd mellé. Legközelebb, a két ünnep között, 30-án lehet vért adni Oroszlányban.

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárba szervezett nagyszabású program sikerére nagyon számít a Vöröskereszt, mintegy háromszáz behívót küldtek szét az aktív tagoknak és ebből körülbelül 120 véradóra becsülik a várhatók létszámát.