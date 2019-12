A karácsony a gyermekosztályon is karácsony

A karácsonyt legtöbben szeretett családjukkal együtt töltik. De mi van akkor, ha valaki nem lehet otthon az ünnepek alatt? Még nehezebb, ha egy gyerek az, aki nem tud otthon lenni szüleivel szenteste. Megnéztük, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház gyermekosztályán hogyan készülnek a kicsik az ünnepekre.

Mintha egy külön kis világba csöppentünk volna a gyerekosztály ajtaján átlépve. Mindenfelé ünnepi díszek, színes gömbök, karácsonyi figurák vannak. A nővérpult mellett pedig egy hatalmas, gyönyörűen feldíszített karácsonyfa pompázik. Alatta pedig sorakoznak az ajándékok, számtalan plüss, társasjáték, kisautó és könyv közül választhatnak az osztály kis lakói.

A 20 hónapos Ónodi Nóra egy hete van a kórházban. Szerencsére már jobban van, és hamarosan haza is engedik. Neki biztos, hogy nem kell a kórházban töltenie a szentestét. Anyukája, Pápai Eszter és az osztály nővérei, orvosai pedig mindent megtesznek, hogy szebbé varázsolják számára az ünnepi készülődést is. A kislány ki is választott magának egy mesekönyvet a karácsonyfa alól. Ha hazaengedik, magával viheti majd.

– Nóra ajándékát már korábban megvettük. De a nagy sütés, főzés nálunk idén elmarad. Inkább rendeltünk ünnepi ebédet, így teljes figyelmünket Nórának tudjuk szentelni. Most ő a legfontosabb. Hiszen ez az első igazi karácsonya – magyarázta Nóra anyukája.

A kétéves Németh Réka Zoé már két hete a kórház lakója. Anyukája reméli, hogy karácsonyra már hazamehetnek. Az apró kislánynak gyulladás van a lábában, ezért járni sem tud. De anyukája karjából boldogan nézegette a karácsonyfa csillogó díszeit. Legjobban egy horgolt angyalka tetszett neki.

– Így, hogy Réka kórházban van, átértékelődik számunkra a karácsony jelentése. Én minden nap huszonnégy órában vele vagyok, és ha nem dolgozik az édesapja, akkor ő is mindig bejön. Mivel most minden figyelmünk Rékáé, ezért még semmit sem szereztünk be az ünnepekre. De most úgy érezzük, csak az a fontos, hogy meggyógyuljon, és újra együtt lehessen otthon a család. Nekünk az lenne a legnagyobb ajándék – mondta Gencsi Beáta, Réka anyukája.

Dr. Czelecz Zsuzsannától, a csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvosától megtudtuk, ha csak pár órára is, de megpróbálnak mindenkit hazaengedni szentestére.

– Csak azok a kisgyerekek maradnak szentestére a kórházban, akiknek folyamatos ellátásra van szükségük. A többieket hazaengedjük, hogy a családjukkal együtt otthon ünnepelhessenek – árulta el a főorvos, aki hozzátette, a kórházban maradt gyerekeknek sem kell egyedül ünnepelniük.

– Minden kisgyerekhez bejöhet a családja szenteste, hogy együtt legyenek. Akár saját karácsonyfát is felállíthatnak a szobájában. Illetve rengeteg játékadományt kapunk az ünnepek előtt. Ezek közül mindenki választhat magának, amivel játszhat, illetve később haza is viheti – magyarázta az osztályvezető, aki hozzátette, hogy az ünnepek előtt sem unatkoznak a kis betegek. Többek között iskolás és óvódás gyerekek is jöttek hozzájuk ünnepi műsort adni, de a bohócdoktorok is rendszeresen látogatják a gyerekeket.