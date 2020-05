Kapitális pontyok akadtak horogra a pilismaróti Duna-szakaszon

A napokban egy 8,6 kilogrammos és egy 15,22 kilogrammos ponty is horogra akadt a Pilismaróti-öbölben. Kifogásuk után a horgászok visszaengedték a méretes halakat.

A közelmúltban egy 15,22 kilogrammos, valamint egy 8,6 kilogrammos ponty akadt horogra a Pilismaróti-öbölben. A hétvégén hidegfront érte el térségünket, a néhány fokkal hűvösebb idő és a szél pedig meghozta a halak étvágyát. A járványügyi helyzetben sokan töltik szabadidejüket horgászattal, a jelenleg is üzemelő tavakon és a Duna több szakaszán, köztük Pilismarótnál is sokan próbálnak szerencsét. Az elmúlt napokban az utóbbi helyszínen méretes halak akadtak horogra.

A minap a Pilismaróti-öböl H9-es sátorhelyén Fekete Zsuzsa partra terelt egy kapitális tőpontyot. A hal 12 milliméteres ananászos pop up és 20 milliméteres kagylós bojlival csalizott horogra harapott rá. A ponty egyébként 86 centiméter hosszú és 15,22 kilogramm volt. A Fővárosi Horgász­egyesületek Szövetségének tájékoztatása szerint a hölgynek ez az eddigi legnagyobb kifogott hala a népszerű horgászhelyen, melyet természetesen vissza is engedett. Másnap reggel szákolt meg Ladányi Ferenc egy gyönyörű tőpontyot.

A halat a H12-es horgászhelynél fogta ki, tömege 8,6 kilogramm, hossza pedig 63 centiméter volt. A ponty egyszerűen „nem bírt ellenállni” a 10 mm-es BCN wafters bojlinak. A horgász a közös fénykép után visszaengedte a halat. A szakemberek egyébként a korlátozások enyhítése mellett is több fontos szabály betartására is felhívják a horgászok figyelmét. Rendszeresen mossák meg, fertőtlenítsék kezüket, valamint, ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is fertőtlenítsék. Fontos továbbá, hogy Magyarország vízterületein a horgászati, halászati tevékenység engedélyhez kötött.