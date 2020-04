A Kemma.hu-nak egy tatabányai kamionos, János mesélte el, miben változott a fuvarozás rendje a koronavírus miatt az elmúlt időszakban.

A koronavírus-járvány miatt egyre több környező országban is bevezették a zárlatokat, illetve korlátozták a kijárást. Ennek következtében az utcák elnéptelenedtek, csak 1-1 kósza lelket lehet látni, akik éppen az elengedhetetlen napi szükségleteikért sietnek a legközelebbi élelmiszerüzletbe. Vannak azonban olyan iparágak, melyeknek dolgozóit még ebben a nehéz helyzetben sem lehet nélkülözni. Ilyenek például a kamionosok, akik csak abban az esetben kezdhetik meg szolgálatukat, ha semmilyen jelét nem mutatják a fertőzésnek.

Az ő munkájuk elengedhetetlen számunkra, hiszen másképpen nem kerülnének fel az üzletek polcaira az általunk megvásárolni kívánt kedvenc termékeink, ételeink. Jelenleg fontos a gyors és precíz utánpótlása a portékáknak, hiszen a korlátozás miatt az emberek többsége egyszeri bevásárlással, nagy tételben pótolja vissza a kamrájából lefogyott árucikkeket, élelmiszereket, annak érdekében, hogy kevesebb esélyt adjon a vírussal való megfertőződésre. Ennek apropójából kérdeztünk meg egy tatabányai kamionost, Jánost, hogy mik a tapasztalatai a kialakult helyzet miatt.

– Jelenleg melyik országba szállít, és mit?

– Pár éve már, hogy élelmiszert szállítok egy ismert üzletláncnak Ausztriába. A központi raktár is ott található, tehát ott már helyben vagyok, csak odáig kell kiutaznom.

– Milyen változásokat vett észre a járvány miatt?

– Közel húsz éve járok Európa-szerte, de ilyen helyzet még nem állt fent soha. Magában a munkában nem történt változás, hiszen a munkafolyamat ugyanaz. A boltok leüresednek folyamatosan, noha túl vannak már a vásárlási lázon kint is az emberek, de ettől függetlenül nagy tételben vásárolnak, ha esetleg lefogyott az előzetesen felhalmozott készletük.

– Miképpen zajlik az áruátvétel, áruátadás?

– A felrakásnál természetesen az előírt szabályzatoknak megfelelően dolgozunk továbbra is. Kesztyűt viselünk és maszkot. Amikor az árut „lekontrollálják”, 1-2 méter távolságot kötelező tartani a kollégákkal. Abszolút nullára redukálódott a kontaktok száma. A központi raktáraknál katonák segítik a munkánkat a felrakodásnál ebben az időszakban. Áruátadásnál éjjel dolgozom, senki nincs ott rajtam kívül. Az üzletláncok mellett található egy külső raktár, amely chippel van ellátva, oda beteszem az árut a hozzá tartozó, előzetesen már kitöltött papírral, majd megyek a következő címre. Ez számomra több szempontból is jó, hiszen védve vagyok, elkerülhetem a kontaktust. A lerakodást követően van egy papír, amit kötelező kitöltenünk azért, hogy vissza tudják nézni ki hol jár, és mennyi időt töltött az adott lerakodóhelyen. Itt dátumokat, és pontos időt kell megadni érkezéskor és távozáskor is.

– Ha az üzletek nyitva tartását nézzük, akkor mi a különbség Magyarország és Ausztria között?

– Ausztriában lényegében minden üzlet be van zárva, kivéve a patikák, az élelmiszerboltok, illetve a benzinkutak. Magyarországon azonban egyéb üzletek is nyitva lehetnek, kint viszont abszolút nem.

– Milyen a közbiztonság? A rendőrök vagy a katonák jelen vannak az utcákon?

– Sok lehetőségem nincs bemenni a városba, tehát csak azt tudom elmondani, amit eddig láttam és tapasztaltam. Rengeteg rendőr járőrözik az utakon egész nap, katonákat azonban nem láttam a központi raktáron kívül.

– Hogy viszonyulnak az ott élő emberek a kialakult helyzethez, érzékelt esetleg pánikot?

– Egyáltalán nem érzékeltem semmilyen pánikra utaló jelet. Minden szabályt betartanak. Ott, ha egy méternél közelebb áll valaki egy személyhez, aki nem a családtagja, akkor nagyjából súlyos pénzbüntetésre számíthat. Az utak szinte üresek, a boltokba is csak az megy, akinek valóban fontos, így a parkolókban is csak pár személygépkocsi található elvétve.

– A megszokottól mennyire eltérően zajlik a határátkelés?

– Kifele menet nagyjából 10 autó volt a határátkelőn, ezáltal könnyű volt átjutni az országba. Elkérték a személyes okmányaimat, illetve a munkáltatói igazolást is. Nem olyan régen érkeztem haza, nem történt semmi különös, amikor átléptem a magyar határt. Megkérdezték a határőrök, hogy jártam-e Olaszországban, illetve szkennelés céljából elkérték a személyigazolványomat, továbbá a gépjármű rendszámát is dokumentálták.





(Főoldali képünk illusztráció. Fotó: MTI)