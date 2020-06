Kamerák is segíthetnek a szeméthegyek eltűnésében Tokodaltáró és Esztergom között

Úgy tűnik, a sorompó telepítése, a betonakadályok kihelyezése és a földárkok létesítése meghátrálásra késztette az illegális szemétlerakókat. Esztergom és Tokodaltáró vezetése közösen próbál megoldást találni a helyzetre.

Több éve húzódó probléma felszámolását kezdeményezte nemrég Tokodaltáró vezetése. A község és Esztergom-Kertváros között húzódó földutat, valamint a mellette található – részben magántulajdonban lévő – földterületeket már hosszú ideje szemét borítja, az ismeretlen személyek egészen a közelmúltig ellenőrizetlenül helyezhették el ott a kommunális hulladékukat.

Ugyanakkor nem egyszer ipari tevékenységből származó, használt gumiabroncsokat és autókarosszéria-elemeket is rejtett a gazos terület, ezt pedig tetézte az, hogy valaki ott fosztotta meg szigeteléseitől és hasznos tartalmától a régi, kidobott hűtőládákat.

Petrik József tokodaltárói polgármester még májusban intézkedett arról, hogy földárkokat létesítsenek a község lakott területének határán. Az almásfüzítői vasútvonal mellett húzódó földútra három betonelemet is elhelyeztek, míg a Váci utcában magánszemélyek készítettek sorompót, így gyakorlatilag útját állták a további szemetelésnek.

Azt is megtudtuk, hogy azóta jelentősen csökkent a szemétlerakás száma, bár volt, aki a betonelemek mellé dobta le a hulladékkal teli zsákjait. Jelenleg a nagy földterület csak Esztergom-Kertváros felől közelíthető meg. A tokodaltárói önkormányzat tájékoztatása szerint a két település közigazgatási határán is árkot ásnak ki egy vállalkozó segítségével, sőt az esztergomi területen egy földtulajdonos is jelezte, hogy ő is fizikai akadályt létesít.

A képviselők még korábban döntöttek két kamera megrendeléséről, melyek a szükséges engedélyek beszerzése után kerülhetnek ki a helyükre. Egyébként Petrik József korábban találkozott Erős Gábor esztergomi alpolgármesterrel is, és egyeztetett arról, hogy közös erővel megpróbálnak megoldást találni a problémára és felszámolni az állapotokat.