Ezt minden tatainak látni kell: teljesen megújult az ikonikus szoborcsoport a Kálvárián

Az esküvői fotózások és városlátogatások egyik ikonikus, ismert színhelye a Kálvária-dombon mostantól más arcát fogja mutatni, hála a felújításnak.

Vasárnap avatják fel és áldják meg a megújult Kálvária-szoborcsoportot Tatán, mi azonban most megmutatjuk, mennyire más képét és színét is mutatja az. A tataiaknak, vagy azoknak, akik csak egyszer is megfordultak itt, azonnal szemet fog szúrni a változás, amelyet Instagram-oldalunkon mutattunk meg. A korábban szürkés-feketés tónusú szobor mondhatni kivilágosodott a felújításnak hála:

November elsején az ünnepi menet egyébként 15 órakor indul a Szent kereszt Plébániatemplomtól a Kálvária-dombra, ahol a szoborcsoportot Havassy Bálint plébános áldja meg, de beszédet fog mondani Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Michl József polgármester és Dr. Schmidtmayer Richárd, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese is.

Ezen a 2018-as felvételen is jól látszik, mennyire más színvilágát mutatta eddig a szoborcsoport:

Ahogy ezen a szintén korábbi, éjszakai felvételen is:

És ahogy most mutat: