Megszépült Tata ikonikus helye: fotókon a megújult Kálvária

Mécseseket helyeztek el a Kálvária-szoborcsoport talapzatánál azok, akik részt vettek annak vasárnapi újraszentelésén. Az eseményen ott volt Soltész Miklós államtitkár is.

A tatai Szent Kereszt Plébániatemplomtól Havassy Bálint plébános vezetésével tette meg a Kálvária-dombig az utat a menet, amelyben többek között Bencsik János országgyűlési képviselő, valamint Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnök, több önkormányzati képviselő, valamint a felújított szoborcsoport avatásán beszédet mondó Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Michl József polgármester, dr. Schmidtmayer Richárd, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, múzeumigazgató is. Ez a szervezet pályázott a Golgota felújítására, s nyert rá 25 millió forintot.

Utóbbi ismertette az alkotó, Schweiger Antal életét valamint a most újrafaragott szoborcsoport múltját, amely az eredetileg Szent Iván-hegynek is új nevet adott, a Kálváriát, annyira jelentős volt a helyiek számára. Michl József polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a Golgota felújításában, de kitért arra is, hogy a szoborra nézve azt érezhetjük, hogy „erő és vigyázat van ránk nézve”, majd azt kérte, hogy a szoborcsoport segítse a várost abban, hogy mindig a jó úton járhasson. Külön köszöntötték Szűcs László restaurátort, akinek az alkotás újjászületése köszönhető.

Soltész Miklós, miután mécsesét elhelyezte a talapzaton, szólt arról, hogy negyed évezredet élt túl a szoborcsoport, majd kitért arra, hogy a kereszténység vallja a lélek és a test feltámadását, ez a remény pedig eleinket is éltette, hogy újra tudjanak kezdeni a különböző izmusok, pusztítások után. Az államtitkár Tatán jelentette be, hogy kiírták a 2021-es kulturális pályázatokat. A nemzetiségi törekvések megvalósítását támogató ötszázmilliós keretből kétszázezer és másfél millió forint közötti összeg igényelhető. A beszédek után Havassy Bálint áldotta meg a felújított szoborcsoportot.