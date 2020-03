Kalózhajóval és kötélpiramissal is gazdagodik a tokodaltárói ovi játszótere

A település a Magyar Falu Program kertében nyert 5 millió forintot, amelyből négy új játékot szereztek be a Brunszvik Teréz Óvoda játszóterére.

Az előkészítő munkák után megkezdődött a Brunszvik Teréz Óvoda új játszótéri eszközeinek kihelyezése. Tóth Gábor jegyzőtől megtudtuk, hogy az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében mintegy ötmillió forintot nyert az alábbi projektre, melyből 4,65 millió forintot fordítottak a négy új játék beszerzésére.

Az óvoda udvarán március elejéig egy régi betonmedence állt, melynek elbontásával kapcsolatban Vecsernyés József helyi lakos hirdetett meg egy közösségi akciót. A célja az volt, hogy társaival együtt eltávolítsák a régi építményt és helyet nyerjenek az új játékok számára. Petrik József polgármester pedig felkereste Farkas Lajost, a tokodi Farkas-Transz Kft. ügyvezetőjét, hogy a törmelék elszállítása érdekében konténert rendeljen.

A cég ügyvezetője végül térítésmentesen szállíttatta el a három konténernyi sittet. Resszer Kristóf, a helyi Resszer Építő Kft. ügyvezetője pedig szintén ingyen ajánlotta fel a segítségét: gépi erővel járult hozzá a medence elbontásához. Információink szerint arra a helyre a kalózhajó nevű játék és a fészekhinta került.

Azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat korábban árajánlatokat kért be a bontási munkával kapcsolatban. A legolcsóbban dolgozó cég is mintegy félmillióért vállalta volna el a munkát. Tóth Gábor elmondta, a képviselő-testület azt tervezi, hogy az így megspórolt összegből plusz egy új játékot vásárol vagy az óvoda udvarára vagy valamelyik közterületi játszótérre.

– Úgy gondolom, így az emberek is érzik, hogy az összefogásuknak újabb eredménye születik – mondta a község jegyzője.W. P.