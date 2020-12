Jótevő angyalok aranyozták be a kömlődi diákotthon karácsonyát

Különleges karácsonya van az idén a kömlődi Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon gondozottjainak, diákjainak, ugyanis a minap egyszerre három helyről is kaptak ajándékokat.

Volt nagy sürgés-forgás, amikor az épület elé hívták a gyerekeket. Itt édességek, finomságok, pörgettyűk, kulacsok, vitaminok és egy óriási tévé várta őket, no meg Mészáros András testépítő bajnok raliversenyző, és egy barátja, Bíró Gábor, akik ide szállították mindezt. Ahogy András elárulta, minden év végén felkarol egy nemes kezdeményezést, idén pedig a kömlődi intézményre esett a választás.

– Kiss József lovasoktató és a neje, Zsuzsa néni keresett meg az ötlettel. Ők mindketten az intézmény dolgozói. Én is hozzá járok lovagolni a Musztáng Lovasudvarba. Tiszta szívű ember, aki a gyerekekért él, így nem volt kérdés, hogy segítek vagy sem – részletezte András, akitől azt is megtudtuk, hogy a gyűjtést a tatabányai Cutler Pulzus Fitness-ben kezdték, azonban a terem bezárása miatt új utakat kellett keresnie.

– Így végül baráti összefogással sikerült a karácsonyi ajándékokat összegyűjteni. Bár nagylelkű barátaim külön kérték, hogy őrizzük meg anonimitásukat én mégis szeretném megköszönni azoknak akik valamilyen formában hozzájárultak a sikerünkhöz, illetve kiemelném azokat, akik a legnagyobb támogatást nyújtották, nagyon büszke vagyok mindenkire. A Főnix Security Kft., Benyó Diána grafikus, a Vértesker Kft, a Choko Kft és Kiss Norbert Scitec nevét. Remélem, hogy mások is követik majd a példánkat – sorolta András, aki szerint a legnagyobb köszönet a gyerekek szeméből áradó szeretet volt, pláne, amikor azt hallgatták, ahogy énekeltek nekik.

Nem ő, illetve ők voltak az egyetlenek, akik gondoltak a kömlődi diákotthonra. A Kristály Imperiál Hotel is gyűjtött számukra adományt: Szovátára, valamint a tatai diákotthonba is jutottak is meglepetések az intézményeknek és az ott gondozott gyerekeknek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, különleges karácsonyfát is állítottak itt, ahonnan a jótevők választhattak a gyerekek kívánságai közül, hogy szebbé tegyék az ünnepüket. Mindemellett még egy társaság, Kesi és barátai is gondoltak a kömlődiekre. Az ő ajándékaikat is most, együtt adták át a karácsonyi pizza-parti előtt.

Mészáros András egyébként, ahogy írtuk, nem először segített a nehézsorsúaknak: kezdeményezésére jutott már tartós élelmiszer és tanszer erdélyi és kárpátaljai magyar iskolákba, gyűjtöttek oroszlányi beteg kisfiúnak, valamint gyermek onkológiának is vásároltak lélegeztető gépet a cutleresekkel, valamint Tatán, az Új úti diákotthonnak is szervezett gyereknapot raliautókkal, lovakkal, sportszer-ajándékokkal. Most ígéretet tett, hogy gyereknapon majd kivisznek sport- és raliautókat, amelyekben a legjobb tanulókat meg is kocsikáztatják.