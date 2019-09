Egy közös volt a sok tatabányai lecsóban: a jótékonyság

A jubileumi, tizedik kertvárosi lecsófesztivál alaposan kinőtte magát, ezúttal több mint harminc csapat készítette el a remekebbnél remekebb finomságokat.

– Jóval a városrész határain nyúlik túl a füstje, és már a visszhangja is, évről évre nagy sikerrel rendezzük meg a fesztivált – mondta Pákai Ernő, a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon vezetője. Mint fogalmazott, annak idején ez „csak” egy városrészi közösségi programnak indult, ám hamar felfedezték maguknak a Tatabánya más körzeteiben élők is.

Gasztronómiai élvezetekben pedig nem is volt hiány, korántsem csak a hagyományos lecsó vitte a prímet. A kilátogatók meggyőződhettek arról, hogy ez az az étel, amit számtalan módon el lehet készíteni. A különböző tájegységek finomságai is képviseltették magukat: meg lehetett kóstolni a hevesi, a „szögedi”, valamint a somogyi lecsót is, nem beszélve az ízesítésekről. Készült lecsó húsgombóccal, csirkemájjal, a csapatok pedig az íz mellett a tálalásra és az állagra is figyeltek.

A szakértő zsűrizés azonban elmaradt, ugyanis – mint a művelődési otthon vezetője kiemelte – nem a versengésen volt a hangsúly, hanem azon, hogy mindenki „csak” főzzön egy jót. A kertvárosi lecsófesztivál – mint minden esztendőben – ezúttal is jótékony célokat szolgált.

Az érdeklődők ugyanis némi pénzért cserébe csillapíthatták éhségüket az elkészült ételremekekkel, az ebből befolyó összeg pedig – a csapatok és a szervezők hozzájárulásával egyetemben – a Segítő Kéz a Kutyákért Alapítvány számláját gazdagította. Mint megtudtuk, az idei rendezvény része volt a Kertvárosi Néphagyományőrző Napoknak is, éppen ezért hagyományőrző műsorokat is láthatott a közönség, de fellépett a Bud Spencer & Terence Hill emlékzenekar is.