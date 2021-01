Joe Biden még szenátorként járt Esztergomban 1977-ben.

Az amerikai szenátori küldöttség 1977-ben azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy tájékozódjon hazánk politikai, gazdasági, diplomácia helyzetéről, illetve ezen az úton készítette elő a Szent Korona visszajuttatását. Biden George McGovern demokrata szenátor társával és más amerikai szakértőkkel együtt érkezett Magyarországra.

Ittlétük alatt többek között a magyar külpolitika fő vonásairól, a magyar‒amerikai kereskedelmi kapcsolatokról, a magyar‒amerikai együttműködés mezőgazdasági témáiról, vámokról, nemzetközi szintű bűnüldözésről és a magyar‒amerikai kulturális, oktatási és műszaki-tudományos egyezményről is tárgyaltak.

Jimmy Carter amerikai elnök emberei a tárgyalások mellett turistákhoz hasonlóan járták be az ország kiemelt idegenforgalmi helyszíneit, a fővárost, a Balaton legszebb helyeit, a Dunakanyart és benne Esztergomot. Ez utóbbi helyszínen tett látogatásról Horváth István nyugalmazott múzeumigazgató mondta el, hogy az ilyen programok során – amikor egy magas rangú külföldi politikus érkezett Magyarországra –, a budapesti látnivalók mellet szinte mindig elhozták őket Esztergomba is. Ugyanígy az ország második legnagyobb rangú emberéhez, az esztergomi érsekhez is elvitték őket.

A demokrata szenátor esztergomi útja során is így történhetett. Az egyik célpont a Bazilika, illetve a Várhegy volt, de feltehetően az európai jelentőségű Keresztény Múzeumba is ellátogattak az amerikai képviselők. Ez utóbbi lehetőségről is csupán annyi állítható biztosan, hogy az intézménynek ez idő tájt dolgozó Németh Márta egykori szerzetes nővér, aki hét nyelven beszélt, a külügyminisztérium kérésére végigkalauzolta a múzeumba érkező külföldi diplomatákat, politikusokat, így elképzelhető, hogy Jimmy Carter képviselőtársait is.

Az ekkor 35 éves Biden 1977-es magyarországi útjának Esztergomhoz is szorosan köthető másik célja a Szent Korona visszaszolgáltatásának előkészítése volt. Az egész útról egy korabeli minisztériumi dokumentumban is említést tesznek. „A látogatás fontosságát mutatja, hogy a szovjet diplomáciát közvetlenül Nagy János külügyminiszter-helyettes tájékoztatta 1977. augusztus 22-én. Nagy János F. P. Bogdanov követ tanácsosnak hangsúlyozta, hogy az amerikai képviselők látogatása nem magyar meghívásra, hanem az amerikaiak kérésére valósult meg.

Közös jellemzőként kiemeltem, hogy a látogatások amerikai kezdeményezésre, nem meghívásra jöttek létre, a kétoldalú kapcsolatok áttekintésén kívül az amerikai politikusok nagy gondot fordítottak Carter elnök külpolitikájának mentegetésére. Az amerikai képviselők magyarországi látogatásai újabb epizódot jelentettek a kétoldalú kapcsolatok történetében. Igazi jelentőségüket a bizalomépítésben kereshetjük, aminek konkrét következményeit a gazdasági-kereskedelmi-kulturális kapcsolatok fejlesztésében, illetve a Szent Korona visszaadásában láthatjuk.