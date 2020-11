Jól vizsgázott Komárom: 500-ból csupán 3 pedagógus tesztje lett pozitív

Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere tájékoztatta a város lakosságát, hogy milyen eredménnyel zárult a kormányzat által végzett, heti tesztelés.

Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere a Petőfi Sándor Általános Iskolából jelentkezett be legutóbb, és adott tájékoztatást a november 23. és november 27. héten, a kormányzat által végzett központi tesztelések eredményéről.

A városvezető elmondta, hogy a szociális és oktatási szférában végzett tesztelés nagyjából 500 főt érintett Komárom esetében, amelyből az érintett héten csupán 3 pozitív esetet találtak a szakemberek. Ezt a három fertőzöttet a Szőnyi Bozsik János Általános Iskolában találták. A többi intézmény összes teszteredménye negatív lett. Hangsúlyozta, hogy mivel a Bozsik-iskolában más betegségek miatt is sok a hiányzó pedagógus, ezért november 27-től egészen december 4-ig az alsó tagozaton digitális oktatást rendelt el a tankerület.

A polgármester arra kérte az összes pedagógust, hogy vegyenek részt a kormányzat által végzett tesztelésekben, mert ezzel nem csak a saját, hanem mások egészséget is óvják. Az önkormányzat is segítséget nyújt. Azok, akik a kormányzati tesztelésben nem vettek, vagy vesznek részt, azok az önkormányzat révén is teszteltethetik magukat, mert ez is hetente zajlik. Az önkormányzati tesztelés során a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a könyvtár, a múzeum, a gyógyfürdő, a Városgazda Kft., és a televízió munkatársait is vizsgálják. Ez nagyjából 300 főt jelent. Itt a háromszáz emberből csupán 4 pozitív esetet regisztráltak.

A város fertőzöttségi számaival kapcsolatban dr. Molnár Attila elmondta, hogy hétfőn 4, kedden 11, szerdán 12, csütörtökön 10 fertőzöttet regisztráltak Komáromban. Kiemelte, hogy a városban már közel egy hónapja zajlik a folyamatos tesztelés és ezek azt igazolják vissza, hogy a hasonló nagyságú városok adataihoz képest Komárom számai alacsonynak mondhatók, amelyet az összefogottságra és a fegyelmezettségre vezetett vissza.

Arról is beszámolt, hogy november 27-én a Monostori erőd parkolójában egy magánvállalkozás jóvoltából szintén elindult az antigén gyorstesztelés lehetősége.