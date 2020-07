Jelentősen emelkedett a gyümölcsök ára az elmúlt évekhez képest

Tatabánya újvárosi piacán hétvégi a forgalom. Háziasszonyok, karjukon kosárral, mustrálják a különböző termékeket és annak árait. Az erősebbik nem képviselői kezében – a szatyrokon kívül – többnyire egy vásárolandó listával telerótt cetli is „himbálódzik”.

A gyümölcs minden pirulánál jobb

Beke Zoltánné, Irénke fonott kosárral válogatott a pultnál, amely roskadozott a szebbnél szebb zöldség- és gyümölcsféléktől.

Így nem véletlen, hogy gyorsan megtelt a bevásárlóalkalmatosság.

A műanyag dobozból, hogy ne nyomódjon össze, meggy és sárgabarack kandikált ki. A fehérgyökér zöldje is peckesen meredt az „ég felé”, mintegy jelezve, a hétvégi húslevesnek nem lesz akadálya…

– Vértesszőlősről hetente egyszer jövök be Tatabányára, a piacra vásárolni – jegyezte meg Irénke. – Az áru szép és friss, de a nyugdíjamhoz képest is rendkívül drága. De azért a természetes vitaminforrásra mindenkinek szüksége van. Hiszen a cseresznye vagy az őszibarack összehasonlíthatatlanul jobb mindenféle pirulánál…