Jelentős fejlesztés: negyed órával rövidülhet a menetidő a Budapest-Győr vasútvonalon

A győri fővonal fejlesztése érdekében Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon (CEF projekt) – Kivitelező kiválasztása elnevezéssel nyílt és feltételes közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV. A pár nappal ezelőtti, a beruházás döntő hányadát fedező, mintegy 19 milliárd forintról szóló CEF támogatási döntésnek köszönhetően a sikeres eljárást követően várhatóan 2020 végén megköthető a kivitelezési szerződés – írta közleményében a MÁV.

A beruházás során kicserélik az elavult elektronikus biztosítóberendezések áramellátó berendezéseit, valamint a biztosítóberendezés kezelőfelületeit a tatai, az almásfüzitői és a hegyeshalmi vasútállomásokon; ez utóbbit a komáromi állomáson is megújítják. A jelenlegi központi forgalom-ellenőrzési berendezés helyett egy korszerű, magasabb fejlettségi szintű központi forgalomirányítási rendszert építenek ki a teljes vasútvonalon, továbbá egyéb fejlesztéseket is végrehajtanak.

A közlemény kitér arra is, hogy a 2023 augusztusában, mintegy 178 kilométernyi szakasz közlekedését érintő fejlesztések réven negyed órával csökkenhet a jelenleg – vonattól függően – 2 óra 37 és 2 óra 55 perc közötti menetidő a magyar és az osztrák főváros között, de Győrből is gyorsabban lehet majd eljutni Budapestre.

Megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés, mindemellett egy új menetrendi struktúra bevezetésével a nemzetközi áruszállítás feltételei is javulnak, a térség közúti kamionforgalmának egy része így átterelődhet a környezetbarátabb vasútra. Még biztonságosabbá válik a vonatforgalom és a nemzetközi elővárásoknak megfelelően a határon át is gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik majd az országokat átszelő áru- és személyszállítás.

A győri fővonal az egyik legfontosabb és legsűrűbb menetrendet biztosító vonala a MÁV-nak. A fejlesztés után tovább nő a vonal versenyképessége az autópályával szemben is. A fővonal térségéből a járványhelyzet előtt is évről évre többen szoktak át a vasútra. A Budapest és Tatabánya közötti elővárosi járatokon tavaly már 4,4 millióan, a távolsági forgalomban pedig 7,1 millióan utaztak.

Papírmentes jeggyel utazhatunk

A kor követelményeinek megfelelően, júliustól online is megvásárolható elektronikus menetjegy a Budapest–Bécs vonalon. START Ausztria néven a vasúttársaság egy új nemzetközi díjszabási rendszert vezetett be. Az utasok könnyedén kiválaszthatják a számukra időben és árban megfelelő utazási lehetőséget, és azt akár néhány kattintással megvásárolhatják a MÁV mobil­alkalmazással – olyan egyszerűen, mint egy mozijegyet. A papírmentesen megvásárolható és felhasználható nemzetközi menetjegy a tapasztalatok elemzését követően az év folyamán több másik országba utazva is elérhetővé válik. A magyar és az osztrák főváros közötti kínálat korlátlan igénybevételének lehetőségét nyújtja a Bonus Wien menetjegy, amely egynapos érvénytartama alatt bármely vonaton felhasználható.