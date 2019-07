Jelenleg kettős keresztet farag az aranykezű bakonyaljai mester

Nyilasi-György Zoltán kezében sosem állnak meg a szerszámok. A most elkészült kettős kereszt műve után kopjafák faragásán fog munkálkodni.

Nyilasi-György Zoltán legújabb alkotását, egy kettős keresztet pontosan egy hét múlva, július 20-án avatják fel a falunapon. Ezzel a jelképpel is emlékeztetni kívánnak mindenkit a trianoni békediktátumra.

Az aranykezű mester következő alkotása 13 kopjafa lesz, amelyeket az aradi vértanúk emlékére készít. Ezeket is azon székelykapu közelében állítják majd fel, amit szintén ő faragott 9 éve. Zoltánt sokan ismerik a környéken is, de azt csak kevesen tudják róla, hogy nem tősgyökeres bakonyszombathelyi, mert Kisbéren született. Fiatal korában verseket és novellákat is írt, de már akkor készített nádsípokat. A fák faragásával csak 1994-ben kezdett foglalkozni.

Kezdetben ládikákat, tányérokat és mángorlókat készített, de ő alkotta a kisbéri temetőben ma is látható kettős kereszt és kopjafát szintén. Az évek során sok házszámtáblát faragott, meg különböző ajándéktárgyakat. A legkisebb egy 4 centiméter magas szobrocska, amely Szent Antalt ábrázolja. Magának már régóta szeretne egy székely kaput, de arra még nem volt ideje.