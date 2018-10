Tatabányán értekeztek a megyei jogú városok jegyzői

A közbeszerzési törvények alkalmazásáról, az önkormányzatok működéséről és a településrendezést érintő kérdésekről is szó volt a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) Jegyzői Kollégiuma kétnapos ülésén. Schmidt Csaba polgármester és dr. Berkovics Gergely jegyző a polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatón ismertette a két nap történéseit.

– Nagy öröm számunkra, hogy Tatabányán rendezhettük meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) Jegyzői Kollégiumi ülését – kezdte a fórum kapcsán szervezett sajtótájékoztatót Schmidt Csaba polgármester. Hozzátette: a huszonhárom megyei jogú város jegyzője kétmillió embert képvisel Magyarországon, így Budapest után ez az egyik legjelentősebb szakmai fórum. Ezért is nagyon fontos, hogy a gazdaságfejlesztésben és közigazgatásban aktívan részt vevő jegyzők rendszeresen konzultáljanak a jogszabályokban előírt feladatok gyakorlati megvalósításainak módszereiről, és az előttük álló kihívásokról.

Dr. Berkovics Gergely tatabányai jegyző felvezetőjében elmondta: évente kétszer üléseznek a megyei jogú városok jegyzői, s örömmel adott helyet ezúttal Tatabányán e szakmai konzultációnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ismertette a kétnapos programon felmerült témákat. A folyamatban lévő és hamarosan napirendre kerülő beruházások kapcsán hasznos volt Tatabánya számára is a közbeszerzési törvény alkalmazásával kapcsolatos gondolatok felvetése – mondta a jegyző. Szóltak tapasztalatokról, az eljárások után megkötött szerződések jogszerű teljesítéséről és a lehetséges módosításokról. Az önkormányzatok működését érintő aktualitások mellett a mindennapi gyakorlatban alkalmazott jogszabályok esetleges módosításáról is szó esett. A településrendezést érintő napirendben egyéb szakmai kérdéseket is megtárgyaltak a jegyzői kollégium tatabányai ülésén.

Fontos a településkép védelme és alakítása

Az idén életbe lépett településkép védelméről szóló rendelet is napirendre került a jegyzői kollégiumi ülésen. A rendelet célja a város sajátos településképének védelme és alakítása, az építészeti örökségének védelme, a településkép-védelem elemeinek, településképi követelményeknek, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszernek, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöknek a meghatározásával. Az ebben foglaltak alapján az önkormányzatnak már lehetősége van arra, hogy a városképet, utcaképet romboló, oda nem illő épületek tulajdonosai ellen fellépjenek. Ez vonatkozik a 30 négyzetméternél nem nagyobb épületrészekre is – hangzott el a fórumon.