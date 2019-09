Játszótér épül a környei iskolában

A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán játszótér épül és sportpályát is kialakítanak.

Hamarosan elkészült a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán a több mint háromezer négyzetméteres területen kialakított játszótér. Külön lesz lehetősége a legkisebbeknek és a nagyobbaknak is a szabad játékra, és természetesen számukra megfelelő eszközöket is helyeznek itt majd el.

Ottjártunkkor megtudtuk azt is, hogy több mint tizenhatféle játék várja őket. Lesznek mászókák, hinták, fedett csúszda, trambulin, kötélpálya, pingpongasztal, ugrópálya, libikóka, sőt, leülő sarok is. Környe önkormányzata két szomszédos telket vásárolt meg a beruházás megvalósítása érdekében. Az építkezés költsége 93 millió forint.

Az iskola felett sportpályát is kialakítanak majd. A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás már folyamatban van. A háromszáz néző befogadására, bajnoki mérkőzések rendezésére is alkalmas kézilabdapálya köré különböző rekreációs termeket is kiépítenek. Így lesz többféle szauna, és a sportolni vágyókat szolgáló konditermek. Az építkezés várhatóan az idén megkezdődik.