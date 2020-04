Bejártuk a járványügyi célra kijelölt tatabányai kórházat

A tatabányai Szent Borbála Kórház is kijelölt járvány­ügyi intézmény lett, vagyis mostantól a megyeszékhelyen is kezelhetnek koronavírusos betegeket. Emiatt komoly szigorításokat és protokollokat is bevezettek az egészségügyi intézményben.

„A gazdasági bejárat felé tessék menni, ott lehet bejönni” – szerda reggel ez volt a leggyakrabban elhangzó mondat a Szent Borbála Kórház portáján, ugyanis a főbejáraton át már nem lehet megközelíteni az intézményt. Hogy miért? Mert április 3-tól a tatabányai kórház is járványügyi célra kijelölt intézmény, ami azt jelenti, hogy a korábban kiürített és előkészített, 49 ágyas C épületben kaphatnak majd helyet a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek. Információink szerint jelenleg is van itt beteg, illetve a hét végén újabb nagy átalakítás vár az intézményre: újabb 200 ágyat szabadítanak fel.

Azt azonban, mint megtudtuk, fontos tudni, hogy magunktól, személyesen továbbra se keressük fel az egészségügyi intézményt, ha felmerül bennünk a koronavírus gyanúja. Ahogy a kórház is írja, a már érvényben lévő eljárásrend szerint, koronavírusra utaló tünetek észlelése esetén először telefonon kell értesíteni a háziorvost, aki rendelkezik a további teendőkről.

Csak maszkban léphetünk a kórház területére

No de visszatérve arra, hogy mit is jelent ez a kijelölés. Például azt, hogy szigorították az intézménybe történő belépést és új forgalmi rendet vezettek be. A sorompós főbejáratot lezárták a belépő forgalom elől, vagyis a portán csak kiléptetés van. Belépéskor a maszk viselése kötelező, bejáratként pedig a Turul utcai gazdasági bejárat használható. Itt egyből megmérik az érkezők testhőmérsékletét, digitális infravörös, érintés nélküli hőmérővel.

Amennyiben 38 °C vagy feletti értéket mér, az lázat jelent. Ha tüneteket produkál, de láztalan, akkor is az önkéntes segítők irányításával a kijelölt, kitáblázott útvonalon, a sürgősségi osztály (SBO) bejáratánál elhelyezett katonai sátorhoz megy a kórházba érkező, függetlenül eredeti úti céljától.

A katonai sátorban a triázsoló, vagyis betegosztályozó nővér a rendszeresített checklista szerint a beteget ellenőrzi a koronavírus-fertőzés esetleges fennállása szempontjából. A védőfelszerelés is jelzi, komolyan veszik a feladatot és a védekezést. Védőruha, plexi az arc előtt, szemüveg, dupla arcmaszk és kesztyű. Ha ide valaki belép, egyből fertőtlenítik a kezét is, újra megnézik, hogy van-e láza, mérik a szaturációt, mert az sokat elárul a delikvens tüdejének állapotáról, esetleges gondjairól. Mindenre odafigyelnek, még az itt rögzített adatok sem papíron, hanem walkie-talkie-n jutnak be az orvoshoz, hogy semmi ne vihesse be a vírust a kórház épületébe.

Segítenek abban is, hogy a maszkot hogyan kell helyesen viselni. Nagyon fontos például azt tudni, hogy az orrnyeregre minél jobban rá kell nyomni a maszkot (a sebészi maszkokban már eleve van merevítés itt), de arra is érdemes figyelni, hogy a maszk külső részéhez ne nyúljunk, és hogy csak a mosható maszkokat viseljük többször, de akkor is csak mosás után.

Mint megtudtuk, azoknál, akiknél felmerül a gyanú, az elkülönítőbe irányítják, és FFP 2-s maszkot adnak rá. Az elkülönítő a sürgősségi osztálytól hermetikusan elválasztott rész. Ide a kórház orvosai, nővérei is csak szigorú szabályok szerint léphetnek be, hogy véletlenül se vigyék be vagy onnan ki a fertőzést.

Közös érdekünk a szabályok betartása

Ha nem áll fenn COVID-19 fertőzés gyanúja, és a láz okát egyértelműen más magyarázza, a beteg folytathatja eredetileg tervezett útját a kórházban. Ahogy Balogh Mártától, a Szent Borbála sajtóreferensétől megtudtuk, a bevezetett intézkedések pozitív visszhangra találtak. A hozzájuk fordulók is megértik, hogy közös érdekük a szabályok és az óvintézkedések betartása. Az onkológiai és egyéb halaszthatatlan kezeléseket, vizsgálatokat továbbra is folytatják például, ahogy a vérvételek is zavartanul folytatódnak.

A láztalan és a tünetmentes beteg a hőmérséklet-mérés után mehet tovább az adott szakrendelőbe, vérvételi helyre, az eredeti úti célja szerint. Balogh Mártától megtudtuk azt is, nem csupán a sürgősséginél vezettek be változtatásokat. A gyermekosztályon és a szülészeten is kialakítottak olyan részt, ahol a gyanús eseteket elkülönítik, hogy ezzel védjék mások egészségét.

A C épületben, amely a koronavírus-fertőzöttek kezelésének ad majd helyet, szintén szigorú szabályokat vezettek be. Az itt dolgozók sem léphetnek be a főbejáraton (ahol öles betűk hirdetik, hogy ez vörös zóna és belépni szigorúan tilos), számukra az épület egyik bejárata használható, és pontosan elkülönítették az útvonalaikat, hogy véletlenül se hordozhassák körbe a vírust a részlegen belül. Az itt dolgozók egyébként máshol nem is dolgozhatnak az intézményben, így védve a kórház többi betegét is az esetleges megfertőződéstől.

Katonák segítenek

A korábbi kormánydöntésnek megfelelően március 30-tól már kórházparancsnokok segítik a Szent Borbála Kórház működtetését is. Az őrnagyok parancsokságukon keresztül kapcsolatot tartanak a megyei kormányhivatallal és az operatív törzzsel, valamint logisztikai feladatokat látnak el. Mint megtudtuk, a katonák nagy segítséget jelentenek a rendelkezésre álló eszközök áttekintésében, azok rendszerezésében, és kifejezetten jó munkakapcsolat alakult ki közöttük és az intézmény vezetősége között.

Külön ambulancia a lázas gyerekeknek

A kórház külön, lázasgyermek-ambulanciát is kialakított, az L épület földszintjén. Ennek is külön bejárata van. Mint írják, annak ellenére, hogy a koronavírus nem a gyermekekre jelenti a legnagyobb veszélyt, de a járvány megfékezésében az ő ellátásuk és megfelelő elkülönítésük kulcsfontosságú. Kérik azonban a szülőket, hogy lázas gyermekük megfelelő kezelését lehetőség szerint az otthonukban kezdjék meg. Abban az esetben, ha felmerül a koronavírus gyanúja az egyeztetés az eljárásrend szerint történjen (háziorvos, ügyelet) otthoni teszt elvégzése céljából.

Lázzal és/vagy légúti tünetekkel érkező gyermekek vizsgálatát – legyen az munkaidőben vagy az ügyeleti időben – elkülönítve az erre a célra kialakított izolált épületrészben kezdik meg. Amennyiben az orvos kizárja a koronavírus gyanúját a gyógyítás a szakrendelőben vagy az osztályon folytatódik. Ettől eltérő esetben a gyermeket az elkülönítőben látják el. A szülő vagy gondviselő vele maradhat. Ezt az ambulanciát nagyon körültekintően alakították ki a gyermekgyógyászati szakrendelők helyén, melyhez külön betegút vezet. Itt négy, röntgennel felszerelt szobát alakítottak ki a teljes intenzív ellátás feltételeivel. Három orvos és nyolc nővér április 6-tól csak itt teljesít szolgálatot.