Települések zártak be teljesen a járvány miatt

Komárom-Esztergom megye több településén korlátozták a közterület-használatot a járványveszély miatt a kijárási korlátozás szigorításával.

Komárom-Esztergom megye több településen is a kijárási korlátozás szigorítása mellett döntöttek a polgármesterek, miután erre külön jogkört kaptak. Vannak helyek, ahol már korábban megtörtént ez, de több városban, községben, faluban a csütörtöki miniszterelnöki bejelentés után határoztak arról, hogy húsvét hétfő éjfélig milyen szabályozással veszik elejét a további fertőződéseknek és állják útját a koronavírus terjedésének. Cikkünkben összegyűjtöttük a péntek reggelig befutott helyi korlátozásokat. amint újabbakról kapunk hírt, cikkünket frissítjük. Amennyiben önnek van ilyen információja, esetleg belefutott területlezárásba, írja meg a [email protected] mailcímre.

Esztergom

Hernádi Ádám polgármester behajtási korlátozást rendelt el a 11. számű főútról a Csenkei és a Fárikúti utak irányába, a Külső Bánomi útra az Aranyhalas utca kereszteződésétől, a Vaskapui útra a Szent Jánoskút dűlő kereszteződésétől, a Szent István térről nyíló parkolók és a főszékesegyház felé vezető rámpa területére, Pázmány Péter utca teljes szakaszára, a Liszt Ferenc utca teljes szakaszára, a Nagy Duna sétányról a Gőzhajó utca irányába, valamint a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium sportpályájának irányába nyíló szakaszára, a Táncsics Mihály utcáról a Helischer József út irányába, a Szigetcsúcsnál lévő parkolók területére, valamint Pilisszentlélek településrész összes útjára és utcájára. A húsvéti hosszú hétvégén kizárólag a lakcímmel és ott tulajdonnal rendelkező személyek közlekedhetnek az érintett útszakaszokon.

Tisztelt Esztergomiak!Városunk lakóinak védelme érdekében 169/2020. (IV.09.) számon az alábbi Polgármesteri határozatot… Közzétette: Hernádi Ádám – 2020. április 9., csütörtök

Kisbér

Sinkovicz Zoltán polgármester a közterületi italfogyasztást tiltotta meg.

Kecskéd

Kecskéden sem lehet a közterületeken alkoholt fogyasztani.

Módosult a közterület használat szabályairól szóló helyi rendelet : beépítésre került a közterületen való… Közzétette: Kecskéd – 2020. április 7., kedd

Nyergesújfalu

Mihelik Magdolna polgármester lezáratta a a Zoltek Zrt. tulajdonában, a Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület (VHSE) kezelésében lévő horgásztavak és kertek területéhez vezető önkormányzati utat. Azt csak a VHSE elnöke vagy a Zoltek Zrt. engedélyével rendelkező személy, valamint a saját vízparti horgászházat és kertet bérlő személy használhatja, ha egyedül, vagy a vele egy háztartásban élő családtaggal látogathatja a területet. A rendelet visszavonásig érvényes.

Kesztölc

Farkas Krisztina polgármester a község közigazgatási területén, különösen a Kék túra útvonalának kesztölci szakaszán, a turisták közlekedését minden formában megtiltotta, emellett a települést lezárják a szabadidős tevékenységet végzők elől, valamint a nem kesztölciek gépjárműi elől. Kesztölcre csak az állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel és életvitelszerűen ott élők mehetnek be a településre.

Majk

Noha Oroszlányban nem szigorítottak, a majki kamalduli remeteségbe se induljon el senki. Azt ugyanis már hetekkel ezelőtt lezárták.

❗️❗️ A járványügyi helyzettel összefüggő 2020. március 16-i kormánydöntésekhez igazodva a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi… Közzétette: Kamalduli Remeteség, Majk – 2020. március 17., kedd

Tata

Ahogy arról beszámoltunk, Michl József polgármester lényegében az összes népszerű kirándulóhelyet lezárta a hétvégét, olyan sokan keresték fel ezeket a korábbi napokban. Nem lehet kimenni az Öreg-tóra, az Angolparkba, az Építők parkjába se, és a kerékpárutat is lezárják. A Tatai Polgárőrség pedig jelezte: az, aki esetleg szeretne horgászni a Cseke-tavon, most a hosszú hétvégén ne tegye!

Tisztelt tatai és Tata környéki horgász lakósok!Aki esetleg szeretne horgászni a Cseke tavon, megkérném, hogy most a… Közzétette: Polgárőrség Tata – 2020. április 9., csütörtök

Tatabánya

Szücsné Posztovics Ilona polgármester rendeletére a Turulhoz vezető Panoráma utcát „megállni tilos” jelzéssel látták el, így nem javasolják, hogy az ingatlantulajdonosokon túl mások gépjárművel megközelítsék. A Turul Emlékmű parkolóját lezárják, így eleve fölösleges is az érintett útszakaszra idegeneknek felhajtani. Lezárják a Csónakázó-tavat, a kerékpárutat, az óvárosi Ligetet, a Május 1 parkot, a plázában szombaton csak a drogéria lehet nyitva, és vásárlás után senki sem maradhat az épületben. A Konzum piaca sem fog kinyitni, a köztéri padokat is figyelmeztető jelzéssel látják el.

Várgesztes

A település külön útvonalat jelölt ki azoknak, akik mégis hozzájuk akarnak menni kirándulni, bár már második hete kérik őket arra, hogy most inkább ne Gesztest válasszák úti célul. Ahogy Rising Károlyné polgármester fogalmazott, ahhoz, hogy a külterületi utakat használják a turisták akár a vár vagy a Kőszikla eléréshez, segítséget is nyújtanak az önkéntesek, illetve táblákkal jelölik ki az ösvényeket. Kérik, hogy ezekről ne is térjenek le. Egyébként pedig ne is a faluban próbáljanak parkolni, ha már kirándulni érkeznek, ezért a településen kívüli parkolóból ezt gyalogszerrel tegyék meg a kijelölt földutakon, a községet megkerülve.

A legfontosabb: április 10-től, a hosszú hétvégén csak Várgesztes lakói, azok hozzátartozói és hivatalos szolgáltatók mehetnek be a faluba. A belterületi utakat is csak olyan járművel lehet használni, amelyeknek ő tulajdonosaik, üzembentartóik, jogszerű használóik. A korlátozás nem vonatkozik a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó szervek üzemeltetésében lévő gépjárművekre, az áruszállító járművekre, az önkormányzattal alkalmazásban állók által használt járművekre, valamint a polgármester által kiadott egyedi engedéllyel rendelkezőkre. Egyedi engedély kizárólag közérdekből adható ki. Gesztes előtt polgárőrök – és ha szükséges, rendőrök – ellenőrzik az érkezők kilétét.

KEDVES LÁTOGATÓK!A koronavírus járvány mindenki életét befolyásolja.Közismert, hogy jelenleg még nincs teljes… Közzétette: Várgesztes (Gestitz) – 2020. április 9., csütörtök

Piliscsév

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megtiltotta a Kék Túra útvonal helyi szakaszán a túrázást, és külön kérte a kirándulókat, hogy most ne menjenek Csévre, de a veszélyhelyzet elmúlása után természetesen szívesen várják őket.

Dömös

Az önkormányzat már azelőtt döntött a parkolók lezárásról, hogy a miniszterelnök bejelentette volna a kijárási korlátozás meghosszabbítását. Egyben kérték azt is, hogy senki ne keresse fel a települést, se járművel, se tömegközlekedéssel.

Vértesszőlős

Nagy Csaba polgármester külön szigorítást a településen nem vezetett be, de tekintettel arra, hogy a Tatabánya-Tata kerékpárút áthalad Szőlősön, és a forgalma nem csökkent a veszélyhelyzet kihirdetése óta, a szomszédos településekkel együtt ő is annak lezárásáról rendelkezett. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csupán Tatabányán és Tatán nem lehet felhajtani a kerékpárútra, de Szőlősön sem.

Ács

Dr. Szentirmai István, Ács polgármestere külön szigorításról nem rendelkezett péntek reggelig, de jelezte: nem csak a Malom-tónál lehet sétálni, hanem a Duna-parton és a határban is.

Tardos

A településen már korábban lezárták a Malomvölgyet a járművek elől, hogy ott senki se parkolhasson le. Az út mentén sem megengedett ez.